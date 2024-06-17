В Башкирии пенсионерку хотели лишить квартиры за парковку

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как сообщал Mkset, инцидент произошел в ноябре минувшего года. Женщина вооружилась «коктейлями Молотова» и металлической трубой с прикрученным к ней молотком. С помощью нехитрого орудия подсудимая выбила стёкла квартиры на первом этаже, после чего закинула бутылки с опасной смесью внутрь.
Хозяйка квартиры услышала шум и вовремя проснулась. Бутылки с просунутыми в них горящими тряпками она выбросила обратно на улицу, предотвратив таким образом пожар.
С места преступления женщина тогда сумела скрыться. Впрочем, свою вину она под тяжестью улик признала. Заседание по её делу пройдет в Кумертауском межрайонном суде.