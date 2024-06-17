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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Башкирии пенсионерку хотели лишить квартиры за парковку

В Башкирии пенсионерку хотели лишить квартиры за парковку

17 июня 2024, 12:59
Фото: FreePik
В Кумертау женщина пыталась сжечь квартиру пожилой соседки, сообщает прокуратура Башкирии. Конфликт между жильцами возник из-за места на парковке во дворе многоэтажки, сейчас дело обвиняемой готовится рассмотреть суд.

Как сообщал Mkset, инцидент произошел в ноябре минувшего года. Женщина вооружилась «коктейлями Молотова» и металлической трубой с прикрученным к ней молотком. С помощью нехитрого орудия подсудимая выбила стёкла квартиры на первом этаже, после чего закинула бутылки с опасной смесью внутрь.

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Хозяйка квартиры услышала шум и вовремя проснулась. Бутылки с просунутыми в них горящими тряпками она выбросила обратно на улицу, предотвратив таким образом пожар.

С места преступления женщина тогда сумела скрыться. Впрочем, свою вину она под тяжестью улик признала. Заседание по её делу пройдет в Кумертауском межрайонном суде.

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