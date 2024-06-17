В Башкирии пенсионерку хотели лишить квартиры за парковку

Как сообщал Mkset, инцидент произошел в ноябре минувшего года. Женщина вооружилась «коктейлями Молотова» и металлической трубой с прикрученным к ней молотком. С помощью нехитрого орудия подсудимая выбила стёкла квартиры на первом этаже, после чего закинула бутылки с опасной смесью внутрь.