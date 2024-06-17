В Башкирии молния ударила по Кармановской ГРЭС

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В результате попадания молнии на станцию, были отключены три энергоблока, что вызвало временные перебои в электроснабжении в регионе.
Благодаря действиям персонала электростанции, последовавшему оперативному отключению поврежденного оборудования и быстрому восстановлению работоспособности системы, энергоснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.
— В 17.04 местного времени из-за удара молнии отключились энергоблоки № 3, 4 и 5. Повреждения получил один трансформатор напряжения и один разъединитель, — отмечает пресс-служба Кармановской ГРЭС.
В районе 19.00 была восстановлена схема подачи электроэнергии на транзит через распределительные устройства станции. 17 июня в 05.19 по диспетчерскому заданию филиала АО «Системный оператор ЕЭС» — Башкирского РДУ включен в работу энергоблок № 4, днем были подключены энергоблоки № 3 и 5.
В настоящее время все потребители получили электроснабжение, Кармановская ГРЭС работает в штатном режиме.