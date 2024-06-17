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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Башкирии молния ударила по Кармановской ГРЭС

В Башкирии молния ударила по Кармановской ГРЭС

17 июня 2024, 15:07
Фото: Башкирская генерирующая компания
Вчера, 16 июня, на Кармановскую ГРЭС обрушился мощный грозовой фронт, сопровождавшийся четырехкратным попаданием молнии по открытому распределительному устройству.

В результате попадания молнии на станцию, были отключены три энергоблока, что вызвало временные перебои в электроснабжении в регионе.

Благодаря действиям персонала электростанции, последовавшему оперативному отключению поврежденного оборудования и быстрому восстановлению работоспособности системы, энергоснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

— В 17.04 местного времени из-за удара молнии отключились энергоблоки № 3, 4 и 5. Повреждения получил один трансформатор напряжения и один разъединитель, — отмечает пресс-служба Кармановской ГРЭС.

В районе 19.00 была восстановлена схема подачи электроэнергии на транзит через распределительные устройства станции. 17 июня в 05.19 по диспетчерскому заданию филиала АО «Системный оператор ЕЭС» — Башкирского РДУ включен в работу энергоблок № 4, днем были подключены энергоблоки № 3 и 5.

В настоящее время все потребители получили электроснабжение, Кармановская ГРЭС работает в штатном режиме.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#Электричество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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