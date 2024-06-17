В Башкирии молния ударила по Кармановской ГРЭС

В районе 19.00 была восстановлена схема подачи электроэнергии на транзит через распределительные устройства станции. 17 июня в 05.19 по диспетчерскому заданию филиала АО «Системный оператор ЕЭС» — Башкирского РДУ включен в работу энергоблок № 4, днем были подключены энергоблоки № 3 и 5.