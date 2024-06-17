В Башкирии дети получили «гнилой» сюрприз

В школьном лагере для многодетных семей в Зианчуринском районе Башкирии родители подняли тревогу после того, как их детям были поданы гнилые фрукты. Один из родителей, Ильгиза Кильмухаметова, выразила свое недовольство на странице главы региона, указав на опасность такого питания для здоровья детей.