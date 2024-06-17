В Башкирии дети получили «гнилой» сюрприз

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В школьном лагере для многодетных семей в Зианчуринском районе Башкирии родители подняли тревогу после того, как их детям были поданы гнилые фрукты. Один из родителей, Ильгиза Кильмухаметова, выразила свое недовольство на странице главы региона, указав на опасность такого питания для здоровья детей.
— Вот такие фрукты раздают — не мытые, испорченные полностью изнутри. А кто будет нести ответственность, если мой ребенок отравится? , — возмутилась Ильгиза Кильмухаметова.
В свою очередь, администрация Зианчуринского района Башкирии уже отреагировала на обращение родителей. По данному факту начато разбирательство. Пока неизвестно, кто именно виноват в том, что детям дали гнилые фрукты — недобросовестные поставщики или халатность сотрудников лагеря.