Ураган сорвал крыши в Башкирии

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Сильный ветер, бушующий в Республике, сорвал крыши с учебных заведений. Пострадали колледж в Ермекеево и школа в Абзелиловском районе. Учебные заведения остались без кровли.
По информации МЧС, в Ермекеево произошел частичный срыв кровли здания филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации. Площадь повреждения составляет около 100 м². В Абзелиловском районе пострадала школа в селе Целинный. Здесь ветер оторвал профнастил с кровли над спортивным залом площадью 120 кв. м.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. В Ермекеево уже приняли решение заменить листы профлированного железа и планируют провести ремонтные работы 18 июня.
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие дни. Грозовая активность также будет значительной. Порывы ветра до 20 м/с могут вызвать повал деревьев или повредить строения, поэтому следует избегать открытых пространств во время шторма.