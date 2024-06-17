Ураган сорвал крыши в Башкирии

По информации МЧС, в Ермекеево произошел частичный срыв кровли здания филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации. Площадь повреждения составляет около 100 м². В Абзелиловском районе пострадала школа в селе Целинный. Здесь ветер оторвал профнастил с кровли над спортивным залом площадью 120 кв. м.