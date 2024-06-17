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Ураган сорвал крыши в Башкирии

Ураган сорвал крыши в Башкирии

17 июня 2024, 17:31
Фото: МЧС России по РБ
В двух районах, Ермекеевском и Абзелиловском, ураганный ветер оставил два учебных заведения без крыши, сообщает МЧС по РБ.

Сильный ветер, бушующий в Республике, сорвал крыши с учебных заведений. Пострадали колледж в Ермекеево и школа в Абзелиловском районе. Учебные заведения остались без кровли.

По информации МЧС, в Ермекеево произошел частичный срыв кровли здания филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации. Площадь повреждения составляет около 100 м². В Абзелиловском районе пострадала школа в селе Целинный. Здесь ветер оторвал профнастил с кровли над спортивным залом площадью 120 кв. м.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. В Ермекеево уже приняли решение заменить листы профлированного железа и планируют провести ремонтные работы 18 июня.

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие дни. Грозовая активность также будет значительной. Порывы ветра до 20 м/с могут вызвать повал деревьев или повредить строения, поэтому следует избегать открытых пространств во время шторма.

Фото: МЧС России по РБ
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#Анжелика Барабаш#Общество#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС РБ
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