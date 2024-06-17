Центр Уфы останется без воды

Во вторник, 18 июня, с 10:00 до 23:00, десятки домов останутся без горячего и холодного водоснабжения, сообщает администрация Кировского района Уфы.

Причиной отключения воды станет плановая врезка нового трубопровода по адресу Зенцова, 38. В связи с этим без воды останутся следующие адреса: • Улица Пушкина: 45, 45/1, 45/2; • Улица Аксакова: 49/1, 45, 57; • Улица Свердлова: 60, 60/1, 53, 53/1, 55, 57; • Улица Коммунистическая: 22/1, 22а, 22/2; • Гурьевская: 3а корпус 9. В ведомстве рекомендуют жителям указанных адресов заранее запастись необходимым количеством питьевой и технической воды. — Важно! Отключение воды может привести к временным неудобствам, поэтому планируйте свой день с учетом отсутствия водоснабжения, — напоминают в администрации. Читайте также: Шрек поселился на пляже в Уфе «Потерял сознание»: инцидентом в уфимской школе заинтересовалась прокуратура Власти лишат дома 12 семей в Уфе