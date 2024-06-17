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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Центр Уфы останется без воды

Центр Уфы останется без воды

17 июня 2024, 14:07
Фото: 1MI
Во вторник, 18 июня, с 10:00 до 23:00, десятки домов останутся без горячего и холодного водоснабжения, сообщает администрация Кировского района Уфы.

Причиной отключения воды станет плановая врезка нового трубопровода по адресу Зенцова, 38. В связи с этим без воды останутся следующие адреса:

• Улица Пушкина: 45, 45/1, 45/2;

• Улица Аксакова: 49/1, 45, 57;

• Улица Свердлова: 60, 60/1, 53, 53/1, 55, 57;

• Улица Коммунистическая: 22/1, 22а, 22/2;

• Гурьевская: 3а корпус 9.

В ведомстве рекомендуют жителям указанных адресов заранее запастись необходимым количеством питьевой и технической воды.

— Важно! Отключение воды может привести к временным неудобствам, поэтому планируйте свой день с учетом отсутствия водоснабжения, — напоминают в администрации.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Отключение воды#Новости Башкирии#Новости Уфы
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