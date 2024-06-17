Центр Уфы останется без воды

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Причиной отключения воды станет плановая врезка нового трубопровода по адресу Зенцова, 38. В связи с этим без воды останутся следующие адреса:
• Улица Пушкина: 45, 45/1, 45/2;
• Улица Аксакова: 49/1, 45, 57;
• Улица Свердлова: 60, 60/1, 53, 53/1, 55, 57;
• Улица Коммунистическая: 22/1, 22а, 22/2;
• Гурьевская: 3а корпус 9.
В ведомстве рекомендуют жителям указанных адресов заранее запастись необходимым количеством питьевой и технической воды.
— Важно! Отключение воды может привести к временным неудобствам, поэтому планируйте свой день с учетом отсутствия водоснабжения, — напоминают в администрации.