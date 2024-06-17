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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Тело подростка нашли в Затоне

Тело подростка нашли в Затоне

17 июня 2024, 15:38
Фото: 1MI
Вечером, 16 июня в микрорайоне Затон произошел несчастный случай — утонул 17-летний уроженец Таджикистана, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Трагедия произошла в 400 метрах выше пляжа «Водник», в месте, где купание строго запрещено.

Утром, 17 июня водолазная группа Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы обнаружила тело погибшего юноши в 25 метрах от берега, на четырехметровой глубине.

Это не первый несчастный случай на реке Белой, связанный с пренебрежением правилами безопасности. Недавно в Уфе погиб иностранный гражданин 2003 года рождения. Тело индийского мужчины, который исчез в районе реки Белой, было обнаружено на следующий день после пропажи. На берегу водоема он находился в компании двух своих знакомых, которым также потребовалась помощь спасателей.

Несмотря на установленный аншлаг «Купание запрещено!», отдыхающие игнорируют предупреждения и рискуют своей жизнью, комментирует управление гражданской защиты Уфы.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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