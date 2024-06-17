Тело подростка нашли в Затоне

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Трагедия произошла в 400 метрах выше пляжа «Водник», в месте, где купание строго запрещено.
Утром, 17 июня водолазная группа Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы обнаружила тело погибшего юноши в 25 метрах от берега, на четырехметровой глубине.
Это не первый несчастный случай на реке Белой, связанный с пренебрежением правилами безопасности. Недавно в Уфе погиб иностранный гражданин 2003 года рождения. Тело индийского мужчины, который исчез в районе реки Белой, было обнаружено на следующий день после пропажи. На берегу водоема он находился в компании двух своих знакомых, которым также потребовалась помощь спасателей.
Несмотря на установленный аншлаг «Купание запрещено!», отдыхающие игнорируют предупреждения и рискуют своей жизнью, комментирует управление гражданской защиты Уфы.