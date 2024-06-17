Тело подростка нашли в Затоне

Это не первый несчастный случай на реке Белой, связанный с пренебрежением правилами безопасности. Недавно в Уфе погиб иностранный гражданин 2003 года рождения. Тело индийского мужчины, который исчез в районе реки Белой, было обнаружено на следующий день после пропажи. На берегу водоема он находился в компании двух своих знакомых, которым также потребовалась помощь спасателей.