Росприроднадзор потребовал от трех фирм Башкортостана восстановить земли

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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После надзорных проверок «Каменному поясу», «Альтинвест» и АО «Недра» необходимо провести рекультивацию участков, на которых проводилась работа, пишет РБК-Уфа.
Одна из территорий располагается в Учалинском районе. Площадь повреждения составила около 8 гектаров. Разработкой там занимался «Каменный пояс».
«Альтинвест» и вовсе уже попадал в полне зрения надзорных органов. Уголовное дело в отношении фирмы возбудили еще в прошлом году. Причина та же — рекультивация земель в Учалинском районе после проведенных работ.
Для АО «Недра» же иск от природоохранного ведомства стал первым.