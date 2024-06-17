mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Росприроднадзор потребовал от трех фирм Башкортостана восстановить земли

Росприроднадзор потребовал от трех фирм Башкортостана восстановить земли

17 июня 2024, 08:36
Фото: pxhere
Ведомство обратилось с исковыми заявлениями в суд. В документах идет речь о трех региональных компаниях, которые занимаются разработкой и добычей полезных ископаемых.

После надзорных проверок «Каменному поясу», «Альтинвест» и АО «Недра» необходимо провести рекультивацию участков, на которых проводилась работа, пишет РБК-Уфа.

Одна из территорий располагается в Учалинском районе. Площадь повреждения составила около 8 гектаров. Разработкой там занимался «Каменный пояс».

«Альтинвест» и вовсе уже попадал в полне зрения надзорных органов. Уголовное дело в отношении фирмы возбудили еще в прошлом году. Причина та же — рекультивация земель в Учалинском районе после проведенных работ.

Для АО «Недра» же иск от природоохранного ведомства стал первым.

#Общество#Новости Башкирии
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
В Башкирии канатоходец прошел над рекой Юрюзань на огромной высоте
Сегодня, 09:19
Ураган разбил десять автомобилей в Уфе
Сегодня, 09:15
Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии
Сегодня, 08:20
Массовый пожар охватил деревню Башкирии
Сегодня, 04:23