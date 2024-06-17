Последствия урагана в республике: Нефтекамск без воды и света, в Уфе повалило деревья

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Аномальная жара с температурой выше 30 держалась в республике всю неделю. В пятницу и вовсе побит температурный рекорд. На станции Уфа-Дема столбик термометра показал +34,3. В последний раз так жарко было почти четверть века назал — в 1998.
Однако уже в воскресенье, после знойного дня, на столицу республики обрушился сильный ураган. Особенно досталось Черниковке. От горожан в единую диспетчерскую службу поступило более сорока обращений.
Сильный ветер, порывы которого достигали 15-20 метров в секунду, повредил 10 автомобилей. В парке Нефтехимиков и вовсе рухнули несколько деревьев. А на улице Победы массивная ветка перекрыла полосу проезжей части. Фотографиями произошедшего уфимцы делились в соцсетях.
Еще больше досталось Нефтекамску, Агидели и населенным пунктам Краснокамского района. Из-за сильной грозы и попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, жители на несколько часов остались без электричества. Перебои наблюдались и с сотовой связью.
Из-за произошедшего на колесе обозрения в нефтекамском парке застряли шесть человек, в том числе трое детей. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты использовали резервный источник питания.
В соцсетях, работавших через раз из-за перебоев с сотовой связью, жители пытались узнать, что произошло:
— Хоть какая-то инфа. Я уже весь на нервах был. Ни воды, ни света
Паники не было! Люди просто вышли из квартир и сидели в скверах .Напрягала просто неизвестность — что случилось и через сколько всё вернётся на круги своя! Ни АХАЛИ и НЕ ОХАЛИ!
Спасибо огромное, быстро все сделали., а панику навели, оооо, я на два дня думала света не будет и тем более воды.А зря. плохо думать, не нужно, все, НА ЧЕКУ, свою работу выполнили на 5 с плюсом»
Связь полностью пропала, до служб спасения не дозвониться. Никаких оповещений по системе оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
Делайте выводы. Ладно ещё день не такой жаркий был»
Нигде не работали светофоры, где были в это время сотрудники ДПС? Люди сами регулировали движение, где-то даже возникли ДТП. Ладно, если многие водители на опыте и умеют маневрировать в таких ситуациях, но почему не было контроля на опасных участках и перекрёстках в час пик?
Первым делом электроэнергию подали в социальные учреждения и на предприятия. Затем — в дворовые и квартальные подстанции.
Водоснабжение удалось восстановить в течение часа.
Сегодня же, как сообщили в администрации города, все работает в штатном режиме. Такое объявление появилось на странице мэрии в соцсетях:
Электроснабжение, водоотведение и водоснабжение в Нефтекамске работает в привычном режиме! Благодарим за слаженную работу аварийные, дежурные службы ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб города
По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в республике еще сохранится жаркая погода с дождями. А вот уже в пятницу солнце сменится облачностью, ожидается снижение температуры до вполне комфортных +23.