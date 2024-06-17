Новым курсом: как изменится цена на иномарки и запчасти без торгов по доллару

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Курса доллара и евро в привычном виде биржевых сводок больше нет, но бизнесы, которым по-прежнему нужна валюта, все еще существуют. Это импортеры. Для параллельного импорта, работающего в Азии и Китае, закрытие торгов — само по себе не является проблемой.
Больно будет тогда, когда Центробанк, в том числе и из-за увеличения спреда курса повысит ключевую ставку. Кредиты тогда станут еще дороже. Для тех, кто работает в Европе, рост цен на 20% может наступить быстро. Это касается дилеров, торгующих дорогими западными автомобилями. Подробнее об этом рассказывают «Новые Известия».
Дмитрий Рогов — автоблогер и владелец компании «РоговМобиль». На его бизнесе новые санкции сильно не отразятся, поскольку бизнес ввоза автомобилей из Азии адаптировался к новым ограничениям довольно давно. Его компания закупает машины в Южной Корее, а далее транспортирует их в РФ.
— Мы расплачиваемся вонами. Например, есть банк, который может принять у вас рубли и эти рубли перевести в Южную Корею. Банк публикует свои курсы каждый день. Надо заходить и смотреть. Не биржа, а банковский курс.
По словам Рогова, на адаптацию к новым правилам игры ушло буквально полдня:
— Были заградительные курсы, чтобы посмотреть, что будет. Увидели, что ничего не будет и вернулись к тому, с чего начинали, — рассказывает он.
Покупка долларов на бирже, когда можно приобрести валюту и отнести ее в банк, закончилась для «РоговМобиля» больше года назад. Деньги на покупку идут альтернативными путями через третьи банки и страны, которые могут купить рубли и конвертировать их в национальную валюту.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко напоминает, что в автомобильном бизнесе 70% всех расчетов проходят в юанях. В связи с этим отмена торгов коснется немногих. На рынке запчастей отмена торгов не отразится никак. Сам Александр занимается неоригинальными запчастями, однако в том случае, если клиенту хочется оригинальных, для этого есть личные связи.
— Есть друзья-партнеры в Германии, Македонии, Болгарии, им на карточку отправляются деньги, а они за наличные там покупают и отправляют сюда не как запчасти, а как товары народного потребления, — рассказывает Казаченко.
В ближайшие месяцы никаких изменений стоимости запчастей и сроках доставки, по его словам, не предвидится. Предоплата — то, на чем работает китайский рынок.
— Если ситуация затянется дольше, это может повлиять в двух аспектах — сроки доставки, так как китайский рынок работает на предзаказе. Я заказываю сегодня партию запчастей, её изготавливают, а потом месяца через два привозят. Фактор подорожания пока неизвестен, мы же не знаем, какой курс будет. Может, доллар упадёт до 50 рублей. Давайте помечтаем! — смеется Александр.
Оригинальные запчасти, даже для «немцев» — также своего рода условность. По его словам, запчасти в любом случае производятся в Китае. Казаченко рассказывает, как ввозил лазерные фары на БМВ, их стоимость в России была порядка 320 тысяч рублей — из Китая. В коробке лежали три наклейки — Нидерландов, Франции и Германии. Наклеивай любую, и это будет оригинальная фара.
При этом он признает, что есть часть автодилеров, которые безусловно пострадают от отмены торгов,
— Схематозы, когда перечисляются суммы в рублях, рубли конвертируются в юани, а юани потом уже уходят на доллары, но уже не в нашей стране, а стране эмитента, тема закрывается. Есть проблемы у тех, кто работает с Европой, Турцией и с США, там обходных курсов валют других стран нет, то есть, если не купил валюту, то и оплатить не сможешь.
Евгения Новикова работает замдиректора компании «Радиус АГ». Ее компания возит в Россию, в основном, «немцев» и «американцев». Раньше компания предлагала своим клиентам и эксклюзивные китайские машины, которые не были представлены на российском рынке. Из-за изменения законодательства теперь изделия китайского автопрома по параллельному импорту завести невозможно. Из-за этого возят БМВ «под заказ».
— У нас продажи В2В (для юридических лиц), мы возим всё официально, мы делаем всё с полным НДС, чтобы наши клиенты не страдали в случае доначисления, мы оформляем полный утильсбор, историю с китайским автопромом мы завершаем. У нас осталось несколько машин на складе, с полным НДС и с полным инвойсом.
Компания торгует только новыми премиальными авто. В ассортименте — БМВ Х7 и Х5. В России они пользуются большим успехом. Помимо изделий Баварских моторных заводов, клиенты заказывают и другие элитные иномарки: Мерседесы и Порше. Авто ввозят в страну под лизинг. В этом, по словам Новиковой, есть еще одна сложность.
— Это машины, которые продаются организациям, которым интересен возврат НДС. Это очень интересно для премиального сегмента, потому что если вы берёте на предприятие, а не на физлицо, у вас не будет уже налога на роскошь, предприятие налог на роскошь не платит. Можно сделать возврат НДС, — поясняет Евгения.
До 12 июня «Радиус АГ» работала с партнерами по курсу ЦБ. Деньги отправлялись в рублях, конвертацией и дальнейшим переводом продавцу занимались уже партнеры. Теперь компании Евгении придется подписывать дополнительные соглашения с фиксированным
— Насколько эта ситуация удорожает автомобиль?
— Я думаю, процентов на 20. И то, это зависит от марки. Курс какой-то усреднённый будет.
Другая проблема в том, что через 4 тысячи км все ввезенные машины нужно вернуть заграницу официальному дилеру, нарушителям грозит штраф в 25%. Это увеличивает накладные расходы. Ужесточение правил повышает стоимость автомобилей.
Генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов говорит, что параллельный импорт не работает напрямую с недружественными странами. Этим объясняется то, что закупки происходят в юанях, дирхамах и турецкой лире. Перестроиться здесь придется тем, кто еще продолжал расплачиваться в долларах и евро. Однако поток долларов и евро в параллельном импорте ничтожен, считает эксперт, поэтому подорожание по этой причине не грозит:
— БОльшая часть параллельного импорта и так была потребительскими товарами, всё так или иначе трансформировалось в национальные валюты, кроме долларов и евро, критического подорожания я не вижу, потому что здесь так или иначе все риски уже были заложены в цену.
Больше всего импортеров беспокоит повышение ключевой ставки. Именно дорогие деньги скажутся на цене. По мнению Дмитрия Рогова, санкции накладывались постепенно, и новые ограничения неприятны, но они не станут той соломинкой, которая переломит хребет верблюду:
— Сейчас мы уже пережили основной рост витка повышения ключевой ставки и повышения курсов. Рынок адаптировался. Все ожидали, что к августу ключевую ставку снизят. Теперь не снизят. Ну будет не 16%, а 17% — 18%. Хорошо. Но было то 7%, а стало 16%! Будет 17% после 16% — нехорошо, конечно, но голову пеплом посыпать явно не стоит. Понятно, что лучше от этого не будет, но и катастрофы никакой нет.
В одном представители автомобильного импорта едины: будет повышение цен или нет, причин для снижения спроса не видно никаких.