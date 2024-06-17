Новым курсом: как изменится цена на иномарки и запчасти без торгов по доллару

Оригинальные запчасти, даже для «немцев» — также своего рода условность. По его словам, запчасти в любом случае производятся в Китае. Казаченко рассказывает, как ввозил лазерные фары на БМВ, их стоимость в России была порядка 320 тысяч рублей — из Китая. В коробке лежали три наклейки — Нидерландов, Франции и Германии. Наклеивай любую, и это будет оригинальная фара.