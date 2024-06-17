Извращенец шокировал город в Башкирии

Анонимные каналы и паблики в Салавате облетела скандальная видеозапись. В ролике запечатлен мужчина в синих спортивных брюках. Он подозрительно активно шарил руками у всех на глазах в области своего паха. Автор поста обозначил ситуацию так: «В Салавате мужчина мастурбировал на улице около Бочкарева, 9Б.

Очевидцы сообщают, что он смотрел на детей».