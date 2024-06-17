Извращенец шокировал город в Башкирии

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Анонимные каналы и паблики в Салавате облетела скандальная видеозапись. В ролике запечатлен мужчина в синих спортивных брюках. Он подозрительно активно шарил руками у всех на глазах в области своего паха. Автор поста обозначил ситуацию так: «В Салавате мужчина мастурбировал на улице около Бочкарева, 9Б.
Очевидцы сообщают, что он смотрел на детей».
Сообщение вызвало оживленную реакцию от пользователей из Башкирии: кто-то предлагает устроить на него облаву, кто-то считает всё пустяком для беспокойства.
— Отрезать ему надо, что бы больше на улице не делал такого
— Ключи, может, искал
Видео: vk.com/salavatcity