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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Извращенец шокировал город в Башкирии

Извращенец шокировал город в Башкирии

17 июня 2024, 10:17
Подозрительный мужчина шарил в области своего паха, поглядывая на детей в Салавате.

Анонимные каналы и паблики в Салавате облетела скандальная видеозапись. В ролике запечатлен мужчина в синих спортивных брюках. Он подозрительно активно шарил руками у всех на глазах в области своего паха. Автор поста обозначил ситуацию так: «В Салавате мужчина мастурбировал на улице около Бочкарева, 9Б.
Очевидцы сообщают, что он смотрел на детей».

Сообщение вызвало оживленную реакцию от пользователей из Башкирии: кто-то предлагает устроить на него облаву, кто-то считает всё пустяком для беспокойства.

— Отрезать ему надо, что бы больше на улице не делал такого

— Ключи, может, искал

 

 

 

Видео: vk.com/salavatcity

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