Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Целый город в Башкирии резко лишился благ цивилизации. Жители Нефтекамска остались без воды и электричества из-за аварии на Кармановской ГРЭС.
Напомним, электроэнергия пропала в городе во второй половине дня в воскресенье, 16 июня. Официальная причина — непогода. Так, во время грозы по подстанции ударила молния, в результате многие районы остались обесточены.
Как сообщал ранее Mkset, кого-то неполадки достали в самых неожиданных местах. Так, несколько человек, включая детей, застряли на колесе обозрения. К счастью, обошлось без жертв. Вскоре после отключения был использован автономный источник питания. Всех посетителей аттракциона благополучно спустили на землю, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также местные жители рассказали Mkset, что без воды и электричества остались многие районы города. Данную информацию позднее также подтвердили в МЧС. К счастью, в ведомстве сообщили, что на электростанции уже ведутся восстановительные работы.