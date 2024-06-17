Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности

Как сообщал ранее Mkset, кого-то неполадки достали в самых неожиданных местах. Так, несколько человек, включая детей, застряли на колесе обозрения. К счастью, обошлось без жертв. Вскоре после отключения был использован автономный источник питания. Всех посетителей аттракциона благополучно спустили на землю, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.