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Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности

Город в Башкирии погрузился во тьму: известны подробности

17 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Собрали все, что известно об отключении электричества в Нефтекамске.

Целый город в Башкирии резко лишился благ цивилизации. Жители Нефтекамска остались без воды и электричества из-за аварии на Кармановской ГРЭС.

Напомним, электроэнергия пропала в городе во второй половине дня в воскресенье, 16 июня. Официальная причина — непогода. Так, во время грозы по подстанции ударила молния, в результате многие районы остались обесточены.

Как сообщал ранее Mkset, кого-то неполадки достали в самых неожиданных местах. Так, несколько человек, включая детей, застряли на колесе обозрения. К счастью, обошлось без жертв. Вскоре после отключения был использован автономный источник питания. Всех посетителей аттракциона благополучно спустили на землю, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения
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Также местные жители рассказали Mkset, что без воды и электричества остались многие районы города. Данную информацию позднее также подтвердили в МЧС. К счастью, в ведомстве сообщили, что на электростанции уже ведутся восстановительные работы.

Нефтекамск из-за грозы остался без электричества
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