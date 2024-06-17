Два ДТП унесли три жизни в Башкирии

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Первая трагедия случилась 17 июня на 103 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и второй пассажир получили травмы и были госпитализированы.
— Мы слышали сильный удар, а потом увидели дым и искореженную машину, — рассказывает очевидец трагедии.
Во второй аварии, которая произошла в Стерлибашевском районе, погибли два человека. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 опрокинул машину в кювет, после чего она столкнулась с бетонным ограждением.
В результате ДТП водитель и один из пассажиров погибли на месте. Второй пассажир получил травмы и был госпитализирован.
На местах обеих аварий работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.