mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Два ДТП унесли три жизни в Башкирии

Два ДТП унесли три жизни в Башкирии

17 июня 2024, 18:23
Фото: Госавтоинспекция РБ
В Башкирии за один день произошло два тяжелых ДТП, которые унесли жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Первая трагедия случилась 17 июня на 103 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и второй пассажир получили травмы и были госпитализированы.

— Мы слышали сильный удар, а потом увидели дым и искореженную машину, — рассказывает очевидец трагедии.

Во второй аварии, которая произошла в Стерлибашевском районе, погибли два человека. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 опрокинул машину в кювет, после чего она столкнулась с бетонным ограждением.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров погибли на месте. Второй пассажир получил травмы и был госпитализирован.

На местах обеих аварий работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: Госавтоинспекция РБ
Читайте также:
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в УфеВ Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТПДесять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Гибель
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
В Башкирии сотрудникам детских садиков не выплатили более ₽2,7 млн
Сегодня, 14:39
Центр Уфы останется без воды
Сегодня, 14:07
Шрек поселился на пляже в Уфе
Сегодня, 13:45
В Башкирии дети получили «гнилой» сюрприз
Сегодня, 13:15
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
Сегодня, 13:06