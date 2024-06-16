Врезался в бордюр и сломал арт-объект: что известно о резонансном ДТП в центре Уфы

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В сети обсуждают последствия ночной погони в центре Уфы. Напомним, водитель иномарки в попытке скрыться от сотрудников Госавтоинспекции врезался в объекты, установленные к празднованию 450-летнего юбилея города и врезался в дерево. По предварительным данным, перед этим он также на большой скорости выехал на тротуар, сломав ограждение.
На новое видео, появившееся в сети, попал момент задержания нарушителя. На его кадрах сотрудники ГАИ, взяв под руки, ведут молодого человека в светлой одежде в сторону автомобиля Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в Бижбуляке молодые люди устроили дрифт на главной площади. Их поведением возмутился глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. По некоторым данным, опасные маневры выполнял сын сотрудника местной администрации.