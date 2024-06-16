Врезался в бордюр и сломал арт-объект: что известно о резонансном ДТП в центре Уфы

В сети обсуждают последствия ночной погони в центре Уфы. Напомним, водитель иномарки в попытке скрыться от сотрудников Госавтоинспекции врезался в объекты, установленные к празднованию 450-летнего юбилея города и врезался в дерево. По предварительным данным, перед этим он также на большой скорости выехал на тротуар, сломав ограждение.