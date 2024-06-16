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Updated Сегодня, 06:49

В Уфе водитель, уходя от погони, начал крушить город

В Уфе водитель, уходя от погони, начал крушить город

16 июня 2024, 04:38
Фото: 1MI
Эпичные кадры с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы.

Пользователи соцсетей сообщают о ночной погоне в Уфе. По их словам, водитель, пытаясь уйти от преследования, на скорости въехал в ограждения и врезался в объекты, установленные к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, с их слов, он был в нетрезвом состоянии.

Фото: БашДТП/Telegram

На кадрах с места происшествия видны обломки надписи «УФА», стоявшей ранее на аллее современного искусства неподалеку от ул. Верхнеторговая площадь в Кировском районе Уфы.

Видео: БашДТП/Telegram

На других кадрах видно, как неизвестный мужчина лежит на земле у автомобиля. Он находится в сознании — с ним говорят сотрудники ГАИ и медики. Предположительно, позднее его автомобиль забрал погрузчик. До этого, судя по видео, он сильно пострадал от столкновения с препятствием.

Фото: БашДТП/Telegram
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