В Уфе водитель, уходя от погони, начал крушить город

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Пользователи соцсетей сообщают о ночной погоне в Уфе. По их словам, водитель, пытаясь уйти от преследования, на скорости въехал в ограждения и врезался в объекты, установленные к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, с их слов, он был в нетрезвом состоянии.
На кадрах с места происшествия видны обломки надписи «УФА», стоявшей ранее на аллее современного искусства неподалеку от ул. Верхнеторговая площадь в Кировском районе Уфы.
На других кадрах видно, как неизвестный мужчина лежит на земле у автомобиля. Он находится в сознании — с ним говорят сотрудники ГАИ и медики. Предположительно, позднее его автомобиль забрал погрузчик. До этого, судя по видео, он сильно пострадал от столкновения с препятствием.