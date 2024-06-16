В Уфе водитель, уходя от погони, начал крушить город

Пользователи соцсетей сообщают о ночной погоне в Уфе. По их словам, водитель, пытаясь уйти от преследования, на скорости въехал в ограждения и врезался в объекты, установленные к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, с их слов, он был в нетрезвом состоянии.