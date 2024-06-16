В Башкирии алкоголь за сутки убил двоих человек

В Нефтекамске нетрезвый мужчина решил поплавать в озере «Светлое». Этим утром его тело достали из воды. До этого он в компании своих знакомых распивал спиртное на берегу водоема. Отмечается, что на месте происшествия установлены знаки, запрещающие купание.