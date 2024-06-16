В Башкирии алкоголь за сутки убил двоих человек

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Три новых случая утопления во время купания на водоемах республики зарегистрировано по итогам минувших суток.
В Нефтекамске нетрезвый мужчина решил поплавать в озере «Светлое». Этим утром его тело достали из воды. До этого он в компании своих знакомых распивал спиртное на берегу водоема. Отмечается, что на месте происшествия установлены знаки, запрещающие купание.
В пруду села Каран утонул 31-летний мужчина. Инцидент произошел в Буздякском районе. Мужчину ищут.
Третий случай произошел на озере «Штанное» в Бирском районе республики. Во время ночного купания там исчез 52-летний мужчина. Его тело нашли утром воскресенья, 16 июня.
Случаи утопления участились с момента прихода в республику теплой погоды. Так, тело иностранца, купавшегося в реке Белой, нашли утром субботы, 15 июня. К счастью, было немало случае, когда трагедию удалось предотвратить.