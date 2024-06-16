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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Башкирии алкоголь за сутки убил двоих человек

В Башкирии алкоголь за сутки убил двоих человек

16 июня 2024, 09:22
Фото: 1MI
МЧС региона бьет тревогу. Еще несколько человек пропали при купании в нетрезвом виде.

Три новых случая утопления во время купания на водоемах республики зарегистрировано по итогам минувших суток.

В Нефтекамске нетрезвый мужчина решил поплавать в озере «Светлое». Этим утром его тело достали из воды. До этого он в компании своих знакомых распивал спиртное на берегу водоема. Отмечается, что на месте происшествия установлены знаки, запрещающие купание.

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В пруду села Каран утонул 31-летний мужчина. Инцидент произошел в Буздякском районе. Мужчину ищут.

Третий случай произошел на озере «Штанное» в Бирском районе республики. Во время ночного купания там исчез 52-летний мужчина. Его тело нашли утром воскресенья, 16 июня.

Случаи утопления участились с момента прихода в республику теплой погоды. Так, тело иностранца, купавшегося в реке Белой, нашли утром субботы, 15 июня. К счастью, было немало случае, когда трагедию удалось предотвратить.

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