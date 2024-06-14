Звёздный десант: район Башкирии атаковали рои жутких насекомых

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Впрочем, проблемы с бабочками у местных начались не в этом году. По словам обратившейся жительницы Лилии М., деревню насекомые атакуют третье лето подряд.
Помимо назойливости и создаваемой боярышницами опасности на дорогах, другим поводом для беспокойства стала сохранность лесного фонда района. Дабы не быть голословной, своё сообщение пользовательница соцсетей подкрепила записью, на которой запечатлела плачевное состояние растений после якобы налётов бабочек.
Впрочем, власти региона успокаивают защитников природы: ситуация — естественная. Как правило, дольше двух-трёх сезонов аномальная активность боярышниц продолжается редко. Повреждённые стволы деревьев же — дело «рук» других вредителей: берёзового заболонника. В борьбе с ним компетентные органы уже подготовили соответствующие мероприятия.
— Бабочка из семейства белянок не является лесным вредителем, в том числе и березовым насаждениям. Своё название бабочка-боярышница получила от боярышника — одного из тех растений, на которых выкармливаются её гусеницы. Но также бабочка объедает листья черёмухи и рябины и таких культурно-плодовых деревьев, как яблони, груши, сливы, вишни. Они предрасположены, выбирать среду обитания вдоль водоемов и прогретых дорог, — провели чиновники в комментариях «образовательную минутку» по природоведению.