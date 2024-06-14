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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Жемчужины архитектуры: маршрут по Уфе вдали от исторического центра с #Кудабежать

Жемчужины архитектуры: маршрут по Уфе вдали от исторического центра с #Кудабежать

14 июня 2024, 12:08
Фото: 1MI
Хотите увидеть самую необычную мечеть? Тогда вперед, по новому маршруту!

Начинаем велозаезд вдали от центра, на стадионе имени Н. Гастелло. Вы знали, что это самый старый спортивный объект Уфы? Построенный еще в 1939 году, он принимал первенства и чемпионаты РСФСР и СССР.

Фото: 1MI

По улице Сельской Богородской двигаемся к Русскому академическому драматическому театру. Он ведет свою историю ни много ни мало со второй половины XIX века. Тогда заботами жены уфимского губернатора Григория Аксакова, сына знаменитого писателя, Софьи Александровны в Уфе было построено первое здание театра. С тех пор театральная жизнь здесь не прекращалась ни на один сезон.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше, по проспекту Октября. Следующий пункт маршрута — мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан». Весьма необычное здание. Выглядит очень футуристично. В этом архитектурном проекте воплощен один из главных символов мусульманского мира — еще не распустившийся бутон весеннего тюльпана. Их и олицетворяют два минарета высотой 53 метра, видно которые из разных точек города. «Ляля-Тюльпан» — это не только мечеть, но и современный мусульманский образовательный центр. Под одной крышей расположились медресе (специализированная школа с образовательными классами) и общежитие для учащихся.

Фото: 1MI

Сделаем пару кругов и едем дальше. Отсюда до Дворца молодежи УГНТУ рукой подать. И это еще одна архитектурная жемчужина. Полукруглый фасад с тремя парадными колоннадами — прекрасный образец сталинского ампира. Облик полувековой давности с ее «сталинками» и хрущевками хранит и улица Первомайская. По ней и едем дальше, до одноименного парка культуры и отдыха. Он один из самых молодых в Уфе. Проедем вокруг озера Тепличного с фонтаном в центре и выезжаем на улицу Орджоникидзе в сторону стадиона имени Н. Гастелло. Здесь мы начинали наш маршрут, здесь его и закончим.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 24,5 км
  • Время: 2 часа 10 минут в среднем темпе
  • Сложность: для самых стойких и неутомимых
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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