Жемчужины архитектуры: маршрут по Уфе вдали от исторического центра с #Кудабежать

Сделаем пару кругов и едем дальше. Отсюда до Дворца молодежи УГНТУ рукой подать. И это еще одна архитектурная жемчужина. Полукруглый фасад с тремя парадными колоннадами — прекрасный образец сталинского ампира. Облик полувековой давности с ее «сталинками» и хрущевками хранит и улица Первомайская. По ней и едем дальше, до одноименного парка культуры и отдыха. Он один из самых молодых в Уфе. Проедем вокруг озера Тепличного с фонтаном в центре и выезжаем на улицу Орджоникидзе в сторону стадиона имени Н. Гастелло. Здесь мы начинали наш маршрут, здесь его и закончим.