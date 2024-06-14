Жемчужины архитектуры: маршрут по Уфе вдали от исторического центра с #Кудабежать

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Начинаем велозаезд вдали от центра, на стадионе имени Н. Гастелло. Вы знали, что это самый старый спортивный объект Уфы? Построенный еще в 1939 году, он принимал первенства и чемпионаты РСФСР и СССР.
По улице Сельской Богородской двигаемся к Русскому академическому драматическому театру. Он ведет свою историю ни много ни мало со второй половины XIX века. Тогда заботами жены уфимского губернатора Григория Аксакова, сына знаменитого писателя, Софьи Александровны в Уфе было построено первое здание театра. С тех пор театральная жизнь здесь не прекращалась ни на один сезон.
Двигаемся дальше, по проспекту Октября. Следующий пункт маршрута — мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан». Весьма необычное здание. Выглядит очень футуристично. В этом архитектурном проекте воплощен один из главных символов мусульманского мира — еще не распустившийся бутон весеннего тюльпана. Их и олицетворяют два минарета высотой 53 метра, видно которые из разных точек города. «Ляля-Тюльпан» — это не только мечеть, но и современный мусульманский образовательный центр. Под одной крышей расположились медресе (специализированная школа с образовательными классами) и общежитие для учащихся.
Сделаем пару кругов и едем дальше. Отсюда до Дворца молодежи УГНТУ рукой подать. И это еще одна архитектурная жемчужина. Полукруглый фасад с тремя парадными колоннадами — прекрасный образец сталинского ампира. Облик полувековой давности с ее «сталинками» и хрущевками хранит и улица Первомайская. По ней и едем дальше, до одноименного парка культуры и отдыха. Он один из самых молодых в Уфе. Проедем вокруг озера Тепличного с фонтаном в центре и выезжаем на улицу Орджоникидзе в сторону стадиона имени Н. Гастелло. Здесь мы начинали наш маршрут, здесь его и закончим.