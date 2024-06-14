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Published Сегодня, 12:52

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В Уфе подросток едва не утонул на судовом ходу

В Уфе подросток едва не утонул на судовом ходу

14 июня 2024, 12:52
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Уфимские спасатели вытащили из воды 12-летнего купальщика, который оказался в опасной ситуации на реке Белой, сообщает городское управление гражданской защиты.

Подросток, решивший переплыть Белую в районе Затонского моста, оказался в середине судового хода, где скорость течения заметно усиливается. На помощь подоспели сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.

Спасатели обнаружили мальчика на катере во время патрулирования реки. Подросток был на середине судового хода, когда его заметили спасатели. Юного пловца подняли на борт и доставили на безопасную территорию. С подростком была проведена профилактическая беседа.

К сожалению, подобные случаи, когда дети пренебрегают правилами безопасности на воде, нередки, сообщают спасатели.

— Несмотря на установленные запрещающие аншлаги, некоторые не осознают серьезные риски, связанные с купанием в необорудованных местах. Не игнорируйте запрещающие знаки, выбирайте для купания только оборудованные пляжи с наблюдающим спасателем, а также всегда будьте внимательны и осторожны, особенно вблизи воды, — напоминает Управление гражданской защиты Уфы.
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