В Уфе подросток едва не утонул на судовом ходу

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Подросток, решивший переплыть Белую в районе Затонского моста, оказался в середине судового хода, где скорость течения заметно усиливается. На помощь подоспели сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.
Спасатели обнаружили мальчика на катере во время патрулирования реки. Подросток был на середине судового хода, когда его заметили спасатели. Юного пловца подняли на борт и доставили на безопасную территорию. С подростком была проведена профилактическая беседа.
К сожалению, подобные случаи, когда дети пренебрегают правилами безопасности на воде, нередки, сообщают спасатели.
— Несмотря на установленные запрещающие аншлаги, некоторые не осознают серьезные риски, связанные с купанием в необорудованных местах. Не игнорируйте запрещающие знаки, выбирайте для купания только оборудованные пляжи с наблюдающим спасателем, а также всегда будьте внимательны и осторожны, особенно вблизи воды, — напоминает Управление гражданской защиты Уфы.