В Уфе мать года чуть не попала под машину с коляской

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Со слов автора, произошел инцидент на улице Ахметова в микрорайоне Затон.
— Все нарушают, но это уже перебор, — гласит пояснение автолюбителя, указавшего на то, что правилами ПДД на этом участке пренебрегают достаточно часто.
На кадрах видно, как мать с ребёнком переходит дорогу по пешеходному переходу. Водителям в этот момент горит «красный». Водитель автомобиля, судя по всему, не заметил семью из-за стоящей слева машины. Мать вовремя замечает несущееся транспортное средство, а водитель в последний момент успевает совершить маневр и вырулить на другую полосу.