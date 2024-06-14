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В Уфе мать года чуть не попала под машину с коляской

В Уфе мать года чуть не попала под машину с коляской

14 июня 2024, 08:51
Фото: соцсети
Свидетелем опасной аварийной ситуации стал житель Уфы. Гонщик на белой иномарке едва не сбил детскую коляску с ребёнком. Кадры с видеорегистратора появились в одном из городских сообществ Vk.

Со слов автора, произошел инцидент на улице Ахметова в микрорайоне Затон.

— Все нарушают, но это уже перебор, — гласит пояснение автолюбителя, указавшего на то, что правилами ПДД на этом участке пренебрегают достаточно часто.

На кадрах видно, как мать с ребёнком переходит дорогу по пешеходному переходу. Водителям в этот момент горит «красный». Водитель автомобиля, судя по всему, не заметил семью из-за стоящей слева машины. Мать вовремя замечает несущееся транспортное средство, а водитель в последний момент успевает совершить маневр и вырулить на другую полосу.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты
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