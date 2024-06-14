В Уфе мать года чуть не попала под машину с коляской

На кадрах видно, как мать с ребёнком переходит дорогу по пешеходному переходу. Водителям в этот момент горит «красный». Водитель автомобиля, судя по всему, не заметил семью из-за стоящей слева машины. Мать вовремя замечает несущееся транспортное средство, а водитель в последний момент успевает совершить маневр и вырулить на другую полосу.