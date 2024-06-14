В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами

Жители Уфы массово скупают доллары

На фоне новостей о ситуации на московской бирже, а также объявления о прекращении торговли долларами и евро, у офисов банков начали скапливаться очереди. Стоит ли сейчас сдавать и покупать валюты? И какие банки предлагают самые выгодные предложения?

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