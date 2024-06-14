В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Тема личных накоплений для многих россиян — больная мозоль. Мы всегда на низком старте. В случае чего готовы бежать в ближайший банк, чтобы в зависимости от ситуации купить/продать/снять — нужное подчеркнуть.
Фотография из Петербурга, например, облетела интернет. Очередь в кредитную организацию закончилась лишь под вечер. Люди планировали купить валюту перед ее, по их мнению, резким скачком.
В интернете не обошлось без иронии в адрес петербуржцев:
— Это те, кто два года назад покупал по 130!
— Это те же самые люди, который скупали гречу, имбирь и туалетную бумагу…"Дурак — главный ресурс экономики» © проф. Касатонов.
О том, что создавать ажиотаж, поддавшись панике, не стоит, говорят и эксперты. За комментарием MKSET обратился к доктору экономических наук, депутату Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Рустему Ахунову:
— Обывателям, населению, которое использует валюту, как правило для зарубежных поездок, а также в качестве сберегательного финансового актива, главное — не паниковать. Необходимо некоторое время для того, чтобы ситуация стала понятной и стабильной. В конечном счете, курс определяется спросом и предложением, которые фундаментально не поменялись.
Неопределенность среди людей явно считывается. В поисках ответа на свои вопросы, они строят предположения и делают прогнозы, опираясь на прошлый опыт. А он, как мы знаем, был плачевным:
— Знаем денежную реформу нашего правительства… Плавали… Вспоминается дефолт 1992 когда, тоже просили не беспокоиться при обмене советских рублей на новые российские, мол все будет олллл Райт, а потом, бацццц… И в одночасье перестали советские рубли сбер кассы принимать и сбережения выдавать… Может кто помнит сколько тогда пенсионеров накопивших вклады за всю жизнь и не малые по миру пошли?! 🤔😞
— Короче как курс будет определяться толком не указано. Понятно что банки продавать станут по 150, покупать по 50. Весело будет…
Пока ситуация не прояснилась, активизировались и телеграм-каналы, где предлагают обменять неизвестного происхождения валюту по якобы выгодному курсу:
— Продам белый чистый как новый без печатей… Есть 30000$ по 92₽
— Куплю 20 тыс 💵. Предложения в личку
Сдать/купить доллары. Самые выгодные курсы на 14 июня
Однако «выгодные» курсы, предлагаемые в tg-каналах, ничем особо не отличались от банковских. На сегодняшний день:
Стоит отметить, что выгоднее всего сдать доллар можно в «Совкомбанке». На сегодняшний день кредитная организация предлагает 91,40. Чуть дешевле в ПСБ (90,5). 90 рублей за доллар можно получить в «Солид банке».
Сдать/купить доллары. Самые выгодные курсы на 14 июня
По евро самое выгодное на сегодняшний день предложение у «Совкомбанка». Валюту принимают по 98,60. На 10 копеек дешевле в ПСБ — 98,50.
Купить же выгоднее всего можно в «Локо-банке». Здесь за евро просят 100,35. Дороже всего покупка обойдется посетителям «Райфазенбанка». Там за евро просят 114,50.