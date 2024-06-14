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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Жители Уфы массово скупают доллары

В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами

14 июня 2024, 04:21
Фото: pxhere.com

Жители Уфы массово скупают доллары

На фоне новостей о ситуации на московской бирже, а также объявления о прекращении торговли долларами и евро, у офисов банков начали скапливаться очереди. Стоит ли сейчас сдавать и покупать валюты? И какие банки предлагают самые выгодные предложения?

Тема личных накоплений для многих россиян — больная мозоль. Мы всегда на низком старте. В случае чего готовы бежать в ближайший банк, чтобы в зависимости от ситуации купить/продать/снять — нужное подчеркнуть.

Фотография из Петербурга, например, облетела интернет. Очередь в кредитную организацию закончилась лишь под вечер. Люди планировали купить валюту перед ее, по их мнению, резким скачком.

В интернете не обошлось без иронии в адрес петербуржцев:

— Это те, кто два года назад покупал по 130!
— Это те же самые люди, который скупали гречу, имбирь и туалетную бумагу…"Дурак — главный ресурс экономики» © проф. Касатонов.

О том, что создавать ажиотаж, поддавшись панике, не стоит, говорят и эксперты. За комментарием MKSET обратился к доктору экономических наук, депутату Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Рустему Ахунову:

— Обывателям, населению, которое использует валюту, как правило для зарубежных поездок, а также в качестве сберегательного финансового актива, главное — не паниковать. Необходимо некоторое время для того, чтобы ситуация стала понятной и стабильной. В конечном счете, курс определяется спросом и предложением, которые фундаментально не поменялись.
Фото: pxhere.com

Неопределенность среди людей явно считывается. В поисках ответа на свои вопросы, они строят предположения и делают прогнозы, опираясь на прошлый опыт. А он, как мы знаем, был плачевным:

— Знаем денежную реформу нашего правительства… Плавали… Вспоминается дефолт 1992 когда, тоже просили не беспокоиться при обмене советских рублей на новые российские, мол все будет олллл Райт, а потом, бацццц… И в одночасье перестали советские рубли сбер кассы принимать и сбережения выдавать… Может кто помнит сколько тогда пенсионеров накопивших вклады за всю жизнь и не малые по миру пошли?! 🤔😞
— Короче как курс будет определяться толком не указано. Понятно что банки продавать станут по 150, покупать по 50. Весело будет…

Пока ситуация не прояснилась, активизировались и телеграм-каналы, где предлагают обменять неизвестного происхождения валюту по якобы выгодному курсу:

— Продам белый чистый как новый без печатей… Есть 30000$ по 92₽
— Куплю 20 тыс 💵. Предложения в личку
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Сдать/купить доллары. Самые выгодные курсы на 14 июня

Однако «выгодные» курсы, предлагаемые в tg-каналах, ничем особо не отличались от банковских. На сегодняшний день:

  • В «Юнистрим» купить доллар можно за 92,90. Сдать — за 88 рублей.
  • Чуть дороже эта валюта в ВТБ — 93,05 и 89,50.
  • За ту же сумму купить доллар можно в «Открытии». А вот примут наличные здесь за 88,90.

Стоит отметить, что выгоднее всего сдать доллар можно в «Совкомбанке». На сегодняшний день кредитная организация предлагает 91,40. Чуть дешевле в ПСБ (90,5). 90 рублей за доллар можно получить в «Солид банке».

Фото: pxhere.com

Сдать/купить доллары. Самые выгодные курсы на 14 июня

По евро самое выгодное на сегодняшний день предложение у «Совкомбанка». Валюту принимают по 98,60. На 10 копеек дешевле в ПСБ — 98,50.

Купить же выгоднее всего можно в «Локо-банке». Здесь за евро просят 100,35. Дороже всего покупка обойдется посетителям «Райфазенбанка». Там за евро просят 114,50.

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#Общество#Экономика#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Курс доллара
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