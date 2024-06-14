Уфимский Urman City признан самым экологичным ЖК на премии «Лучшие ESG проекты России

Лауреат премии, жилой комплекс Urman City, находится в столице Башкортостана. Проект стирает границы между городом и природой. Из окон разновысотных башен открываются красивые виды на лес и реку. Закрытый трехуровневый двор впечатляет благоустройством, а собственная инфраструктура — разнообразием. Жители жилого комплекса смогут прогуляться по яблоневой и вишневой аллее, а для детей предусмотрены тематические игровые площадки, которые помогут сформировать бережное отношение к природе и окружающей среде.