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Updated Сегодня, 13:15

Уфимский Urman City признан самым экологичным ЖК на премии «Лучшие ESG проекты России

Уфимский Urman City признан самым экологичным ЖК на премии «Лучшие ESG проекты России

14 июня 2024, 13:13
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13 июня в отеле Radisson Resort Zavidovo состоялось подведение итогов программы «Лучшие ESG проекты России». Жилой комплекс Urman City от ГК «Садовое кольцо» стал победителем в категории «Экологический урбанизм».

Ежегодно программа «Лучшие ESG проекты России» собирает на своей площадке наиболее успешных участников рынка ESG-практик. В числе победителей этого года были крупнейшие компании страны: Авито, Сбер, ГУП «Мосгортранс», «Норильский никель», Россельхозбанк, Х5 Group и другие.

Лауреат премии, жилой комплекс Urman City, находится в столице Башкортостана. Проект стирает границы между городом и природой. Из окон разновысотных башен открываются красивые виды на лес и реку. Закрытый трехуровневый двор впечатляет благоустройством, а собственная инфраструктура — разнообразием. Жители жилого комплекса смогут прогуляться по яблоневой и вишневой аллее, а для детей предусмотрены тематические игровые площадки, которые помогут сформировать бережное отношение к природе и окружающей среде.

«Мы рады, что сегодня ЖК Urman City получил заслуженную награду. Бережное отношение к окружающей среде — Environmental — один из принципов и нашей компании, и этой премии. ГК „Садовое кольцо“ прикладывает значительные усилия, чтобы вернуть городу Кошкин лес — большой зеленый массив, который сегодня находится не в лучшем состоянии. Благодаря внедрению принципов ESG мы повышаем лояльность потенциальных клиентов и привлекаем новую аудиторию», — сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
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