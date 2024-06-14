Уфа театральная: самый культурный веломаршрут по Уфе построен

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Встречаемся у Русского драматического театра. Только представьте: первый спектакль в Уфе был сыгран в 1772 году. Это была любительская постановка ссыльных польских интеллигентов. Регулярный профессиональный театр появился во второй половине XIX века. Тогда благодаря жене местного губернатора Григория Аксакова, сына знаменитого писателя Сергея Аксакова, в Уфе было построено первое здание театра. С тех пор театральная жизнь в городе не прекращалась ни на один сезон.
Двигаемся дальше, по проспекту Октября и улице 50 лет СССР к татарскому театру «Нур». Его необычную зеленую крышу видно издалека. Это сейчас у труппы есть новое здание. А на этапе становления (было это в 1912 году) о собственной сцене актеры могли только мечтать. Через шесть лет в тяжелых условиях Гражданской войны труппа и вовсе распалась. Лишь спустя 70 лет театр удалось возродить. Символично, что «нур» на татарском означает «свет».
Возвращаемся на проспект Октября и двигаемся к центру. Следующая точка маршрута — Молодежный театр имени Мустая Карима. Это один из самых молодых творческих коллективов республики. Тем не менее за 30 лет, что существует театр, на его сцене поставлено более 250 спектаклей.
Отсюда едем в Башкирский государственный театр оперы и балета. Именно на этой сцене первые шаги к мировой балетной карьере сделал выдающийся танцовщик XX века Рудольф Нуреев. Четыре года он занимался в балетной студии при театре, а в 1953 году был принят в балетную труппу. Почитайте на досуге его невероятную историю.
А мы тем временем держим путь к Театру драмы имени Мажита Гафури, названному в честь народного поэта Башкортостана. Этот театр может похвастаться тем, что в его репертуаре есть спектакли, отмеченные главной российской театральной премией «Золотая маска». Теперь можно и спектакль посмотреть, наш маршрут на этом окончен.