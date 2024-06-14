Уфа театральная: самый культурный веломаршрут по Уфе построен

Двигаемся дальше, по проспекту Октября и улице 50 лет СССР к татарскому театру «Нур». Его необычную зеленую крышу видно издалека. Это сейчас у труппы есть новое здание. А на этапе становления (было это в 1912 году) о собственной сцене актеры могли только мечтать. Через шесть лет в тяжелых условиях Гражданской войны труппа и вовсе распалась. Лишь спустя 70 лет театр удалось возродить. Символично, что «нур» на татарском означает «свет».