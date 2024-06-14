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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Уфа театральная: самый культурный веломаршрут по Уфе построен

Уфа театральная: самый культурный веломаршрут по Уфе построен

14 июня 2024, 12:16
Фото: 1MI
Отличная новость для настоящих ценителей прекрасного. Вас ждет театральный веломаршрут!

Встречаемся у Русского драматического театра. Только представьте: первый спектакль в Уфе был сыгран в 1772 году. Это была любительская постановка ссыльных польских интеллигентов. Регулярный профессиональный театр появился во второй половине XIX века. Тогда благодаря жене местного губернатора Григория Аксакова, сына знаменитого писателя Сергея Аксакова, в Уфе было построено первое здание театра. С тех пор театральная жизнь в городе не прекращалась ни на один сезон.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше, по проспекту Октября и улице 50 лет СССР к татарскому театру «Нур». Его необычную зеленую крышу видно издалека. Это сейчас у труппы есть новое здание. А на этапе становления (было это в 1912 году) о собственной сцене актеры могли только мечтать. Через шесть лет в тяжелых условиях Гражданской войны труппа и вовсе распалась. Лишь спустя 70 лет театр удалось возродить. Символично, что «нур» на татарском означает «свет».

Возвращаемся на проспект Октября и двигаемся к центру. Следующая точка маршрута — Молодежный театр имени Мустая Карима. Это один из самых молодых творческих коллективов республики. Тем не менее за 30 лет, что существует театр, на его сцене поставлено более 250 спектаклей.

Фото: 1MI

Отсюда едем в Башкирский государственный театр оперы и балета. Именно на этой сцене первые шаги к мировой балетной карьере сделал выдающийся танцовщик XX века Рудольф Нуреев. Четыре года он занимался в балетной студии при театре, а в 1953 году был принят в балетную труппу. Почитайте на досуге его невероятную историю.

Фото: 1MI

А мы тем временем держим путь к Театру драмы имени Мажита Гафури, названному в честь народного поэта Башкортостана. Этот театр может похвастаться тем, что в его репертуаре есть спектакли, отмеченные главной российской театральной премией «Золотая маска». Теперь можно и спектакль посмотреть, наш маршрут на этом окончен.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 12,6 км
  • Время: 1 час 5 минут в среднем темпе
  • Сложность: культурная
Видео: 1MI
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