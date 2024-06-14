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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Цена на электричество вырастет в Башкирии с 1 июля

Цена на электричество вырастет в Башкирии с 1 июля

14 июня 2024, 05:25
Фото: FreePik
С 1 июля 2024 года жителей Башкортостана ждёт нововведение: цена на электричество для населения будет зависеть от того, сколько энергии вы потребляете, сообщает «Башэлектросбыт».

Это значит, что «Башэлектросбыт» вводит дифференцированный тариф с тремя диапазонами потребления. Чем больше вы используете электроэнергии, тем выше будет цена за каждый киловатт-час.

Давайте разберемся подробнее:

I диапазон (до 20 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 4,36 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,05 руб. за 1 кВт•ч.

II диапазон (от 20 001 до 25 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 4,80 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,36 руб. за 1 кВт•ч.

III диапазон (свыше 25 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 8,25 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 5,78 руб. за 1 кВт•ч.

Для многодетных семей потребление не ограничено пороговыми значениями, и цена будет рассчитываться по I диапазону.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Электричество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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