Цена на электричество вырастет в Башкирии с 1 июля

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Это значит, что «Башэлектросбыт» вводит дифференцированный тариф с тремя диапазонами потребления. Чем больше вы используете электроэнергии, тем выше будет цена за каждый киловатт-час.
Давайте разберемся подробнее:
I диапазон (до 20 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 4,36 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,05 руб. за 1 кВт•ч.
II диапазон (от 20 001 до 25 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 4,80 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 3,36 руб. за 1 кВт•ч.
III диапазон (свыше 25 000 кВт•ч): Цена для городского жилья без электроплиты составит 8,25 ₽, для жилья с электроплитой или в сельской местности — 5,78 руб. за 1 кВт•ч.
Для многодетных семей потребление не ограничено пороговыми значениями, и цена будет рассчитываться по I диапазону.