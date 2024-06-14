mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Фото: t.me/radiyhabirov

Талисманы на удачу отобрали у пассажирки аэропорта «Уфа»

14 июня 2024, 07:10
Фото: t.me/radiyhabirov
В поисках покровительства тайных сил женщина взяла с собой в полёт в Ташкент три старинные монеты времен Петра 1, Елизаветы и Павла І. Однако, неожиданно для суеверной пассажирки обереги превратились в административное дело.

Путешествия всегда ассоциируются с новыми открытиями, приключениями и возможностью привезти что-то особенное. Для некоторых людей это могут быть семейные реликвии или обереги, которые они берут с собой как символ удачи и защиты. Однако, как показывает случай жительницы Уфы, подобные предметы могут стать причиной неприятностей на границе.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Уфа обнаружили три старинные монеты времен Петра I, Елизаветы и Павла I у пассажирки авиарейса в Ташкент. Женщина объяснила, что взяла монеты с собой «на удачу». Однако, эти предметы были изъяты для экспертизы, чтобы установить их подлинность и определить относятся ли они к категории культурных ценностей.

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Башкирии Роман Куриченков подчеркнул, что перемещение предметов искусства и коллекционирования регламентировано законодательством. Граждане должны быть более внимательными при выезде за границу, изучать таможенные правила и нормативы. Для вывоза культурных ценностей требуется подача специальной декларации.

Это уже не первый случай, когда пассажиры сталкиваются со сложностями из-за перевозки оберегов или реликвий. Ранее жительница Уфы была задержана из-за старинной иконы Казанской Божьей Матери — дорожного оберега для нее. Эта ситуация также завершилась административным делом после проведения экспертизы.

Читайте также:
В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларамиЭкс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в УфеСлабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Таможня
Подпишитесь
Видео. Владимир Путин предложил условия мира на Украине
Сегодня, 11:15
Ребенок выпал из окна дома в Уфе
Сегодня, 08:27
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Сегодня, 08:19
В Башкирии объявили три выходных
Сегодня, 08:11
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Сегодня, 06:32
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Сегодня, 10:12
"