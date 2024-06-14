Талисманы на удачу отобрали у пассажирки аэропорта «Уфа»

Путешествия всегда ассоциируются с новыми открытиями, приключениями и возможностью привезти что-то особенное. Для некоторых людей это могут быть семейные реликвии или обереги, которые они берут с собой как символ удачи и защиты. Однако, как показывает случай жительницы Уфы, подобные предметы могут стать причиной неприятностей на границе.