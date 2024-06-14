Талисманы на удачу отобрали у пассажирки аэропорта «Уфа»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Путешествия всегда ассоциируются с новыми открытиями, приключениями и возможностью привезти что-то особенное. Для некоторых людей это могут быть семейные реликвии или обереги, которые они берут с собой как символ удачи и защиты. Однако, как показывает случай жительницы Уфы, подобные предметы могут стать причиной неприятностей на границе.
Сотрудники таможенного поста Аэропорт Уфа обнаружили три старинные монеты времен Петра I, Елизаветы и Павла I у пассажирки авиарейса в Ташкент. Женщина объяснила, что взяла монеты с собой «на удачу». Однако, эти предметы были изъяты для экспертизы, чтобы установить их подлинность и определить относятся ли они к категории культурных ценностей.
Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Башкирии Роман Куриченков подчеркнул, что перемещение предметов искусства и коллекционирования регламентировано законодательством. Граждане должны быть более внимательными при выезде за границу, изучать таможенные правила и нормативы. Для вывоза культурных ценностей требуется подача специальной декларации.
Это уже не первый случай, когда пассажиры сталкиваются со сложностями из-за перевозки оберегов или реликвий. Ранее жительница Уфы была задержана из-за старинной иконы Казанской Божьей Матери — дорожного оберега для нее. Эта ситуация также завершилась административным делом после проведения экспертизы.