Свыше 300 тысяч жителей Башкирии могут подключиться к гигабитному домашнему интернету

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Жители крупных башкирских городов могут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом на скорости в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая фиксированная сеть уже доступна в исторических центрах и главных улицах города, а также в густонаселенных районах Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Теперь пользователи смогут загружать тяжелые файлы гораздо быстрее, смотреть кино прямо из интернета в высоком качестве, без проблем и с отличной картинкой общаться по видео.
«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в городах республики и обеспечивать доступ к экосистеме компании для жителей Башкортостана», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1Гбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу.