Свыше 300 тысяч жителей Башкирии могут подключиться к гигабитному домашнему интернету

Жители крупных башкирских городов могут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом на скорости в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая фиксированная сеть уже доступна в исторических центрах и главных улицах города, а также в густонаселенных районах Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Теперь пользователи смогут загружать тяжелые файлы гораздо быстрее, смотреть кино прямо из интернета в высоком качестве, без проблем и с отличной картинкой общаться по видео.