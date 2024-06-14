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Свыше 300 тысяч жителей Башкирии могут подключиться к гигабитному домашнему интернету

Свыше 300 тысяч жителей Башкирии могут подключиться к гигабитному домашнему интернету

14 июня 2024, 05:45
Более 300 тысяч человек, проживающих в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

Жители крупных башкирских городов могут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом на скорости в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая фиксированная сеть уже доступна в исторических центрах и главных улицах города, а также в густонаселенных районах Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Теперь пользователи смогут загружать тяжелые файлы гораздо быстрее, смотреть кино прямо из интернета в высоком качестве, без проблем и с отличной картинкой общаться по видео.

«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в городах республики и обеспечивать доступ к экосистеме компании для жителей Башкортостана», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1Гбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу.

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