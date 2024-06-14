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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Погибли трое: известны подробности смертельного ДТП в Башкирии

Погибли трое: известны подробности смертельного ДТП в Башкирии

14 июня 2024, 16:41
Фото: Владимир Севастьянов/Telegram
На место происшествия выехал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Владимир Севастьянов сообщил новые подробности об аварии, в которой погибло трое человек.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

По его словам, Renault Logan, в котором на тот момент находились три человека, выезжая со второстепенной дороги не уступает грузовому автомобилю Валдай, которая двигалась по главной дороге. В результате произошло столкновение.

По информации пресс-службы ГАИ РБ, за рулем легковой иномарки находился 20-летний мужчина без водительских прав. Его пассажирками были его девушка и её подруга.

Видео: Владимир Севастьянов/Telegram
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