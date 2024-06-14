Погибли трое: известны подробности смертельного ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Владимир Севастьянов сообщил новые подробности об аварии, в которой погибло трое человек.
По его словам, Renault Logan, в котором на тот момент находились три человека, выезжая со второстепенной дороги не уступает грузовому автомобилю Валдай, которая двигалась по главной дороге. В результате произошло столкновение.
По информации пресс-службы ГАИ РБ, за рулем легковой иномарки находился 20-летний мужчина без водительских прав. Его пассажирками были его девушка и её подруга.