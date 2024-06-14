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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

От театра кукол до цирка: куда отправиться на севере Уфы с #Кудабежать

От театра кукол до цирка: куда отправиться на севере Уфы с #Кудабежать

14 июня 2024, 11:57
Фото: 1MI
Встречаемся у Башкирского государственного театра кукол.

Это первый национальный кукольный театр в России. Основан в 1932 году. В советские годы здесь работали две труппы: русская и башкирская. Сейчас в театре идет масштабная реконструкция.

Фото: 1MI

Бежим по улице Ладыгина, пересекаем проспект Октября и оказываемся в сквере «Четыре сезона». Свое название он получил от одноименного микрорайона, расположенного поблизости. Этот сквер скорее напоминает ухоженный лес. Дышится здесь, как за городом. Обязательно возьмите орешки для белок. Этих шустрых грызунов здесь так много, что они совершенно не боятся людей и буквально идут на руки, чтобы получить угощение. Этим пушистым жительницам в сквере даже установлен памятник. Найдите его, и двигаемся дальше, по проспекту Октября.

Фото: 1MI

Последняя точка этого маршрута — Уфимский государственный цирк. Выступления уфимских артистов входят в пятерку лучших в России, чего не скажешь о здании. Его признали небезопасным для посетителей. С мая 2017 года цирк закрыт на ремонт.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 3,1 км
  • Время: 37 минут в среднем темпе
  • Сложность: можно с ребенком
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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