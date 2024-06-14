От театра кукол до цирка: куда отправиться на севере Уфы с #Кудабежать

Бежим по улице Ладыгина, пересекаем проспект Октября и оказываемся в сквере «Четыре сезона». Свое название он получил от одноименного микрорайона, расположенного поблизости. Этот сквер скорее напоминает ухоженный лес. Дышится здесь, как за городом. Обязательно возьмите орешки для белок. Этих шустрых грызунов здесь так много, что они совершенно не боятся людей и буквально идут на руки, чтобы получить угощение. Этим пушистым жительницам в сквере даже установлен памятник. Найдите его, и двигаемся дальше, по проспекту Октября.