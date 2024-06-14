Окно в Уфу: все лучшее в одном маршруте по центру башкирской столицы от #Кудабежать

Далее следуем по улице Мингажева, сворачиваем на Достоевского, оттуда на Ветошникова и Кирова и оказываемся у кафедрального собора Рождества Богородицы. Его небесно-голубые стены сразу бросаются в глаза на фоне блеклых панелек. Стоит сделать пару кругов, чтобы рассмотреть эту красоту. Нынешний облик храма — это по меньшей мере четвертая реконструкция здания. В советские годы здесь был госпиталь, авиамастерские и даже кинотеатр.