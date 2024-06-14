Окно в Уфу: все лучшее в одном маршруте по центру башкирской столицы от #Кудабежать

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Стартовая точка — сквер имени Мустая Карима, излюбленное место встречи уфимских скейтбордистов и роллеров. Сделаем пару кругов, здесь есть на что посмотреть. Сквер украшен двумя фонтанами и небольшими водоемами — так что можно и желание загадать, бросив монетку, и уточек покормить. Но главная парковая достопримечательность — памятник классику башкирской литературы Мустаю Кариму. Он автор более ста поэтических и прозаических сборников, спектакли по его пьесам собирали полные залы.
Двигаемся дальше, по улице Карла Маркса через парк имени И. Якутова к Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России. Внутреннее убранство храма довольно аскетично, а вот готика в архитектуре Уфы встречается не часто.
Полюбовались? Едем дальше. По улицам Краснодонской и Цюрупы выезжаем на улицу Пархоменко и 50 лет Октября. Сквер Борцам Революции — следующая точка маршрута. Центр притяжения здесь — бронзовый памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны. Сделайте пару кругов, чтобы рассмотреть 12- метровые фигуры. Это крестьянин на лошади, солдат-красноармеец и рабочий с винтовкой в руках. Они защищают собой товарища, раненого на поле боя бойца.
Далее следуем по улице Мингажева, сворачиваем на Достоевского, оттуда на Ветошникова и Кирова и оказываемся у кафедрального собора Рождества Богородицы. Его небесно-голубые стены сразу бросаются в глаза на фоне блеклых панелек. Стоит сделать пару кругов, чтобы рассмотреть эту красоту. Нынешний облик храма — это по меньшей мере четвертая реконструкция здания. В советские годы здесь был госпиталь, авиамастерские и даже кинотеатр.
Двигаемся далее по улицам Амурской и Новомостовой. Здесь находится дом-музей Шагита Худайбердина. Личностью он был незаурядной. Писатель, публицист, партийный деятель. Дом этот ему достался после революции. И это настоящий памятник деревянного зодчества.Только посмотрите на этот мезонин — архитектурный элемент, характерный для облика старой Уфы.
Продолжайте движение по Новомостовой к парку имени Ленина. Трудно поверить, но полтора века назад уфимцы пасли здесь домашний скот. Сегодня же это одно из популярных мест отдыха. Кстати, именно в этом парке появился первый городской фонтан.
Не устали? Осталось совсем немного. По улице Заки Валиди направляемся к следующей точке маршрута, скверу Гафури. Назван он так в честь первого народного поэта Башкортостана. И это настоящий зеленый оазис в центре города. По улицам Пушкина и Аксакова возвращаемся в сквер имени Мустая Карима. Час прошел незаметно, не правда ли?