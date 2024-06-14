Непарадная Уфа: маршрут по памятным сооружениям вдали от центра

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Стартуем в поселке Тимашево на северо-востоке Уфы. Здесь установлена стела в память о местных жителях, погибших в Великой Отечественной войне, и несколько образцов военной техники того времени. Практически музей под открытым небом!
Дальше держим путь в микрорайон Максимовка. В самом начале улицы Сосновской находится мечеть «Асия». Интересна она тем, что построена по личной инициативе и исключительно на деньги местного предпринимателя Ильдуса Уразбахтиева. Таким образом он исполнил завет своего деда, который был сыном муллы, репрессированного в 1930-е годы. С арабского языка слово «асия» переводится как «утешающая, лечащая». Что, впрочем, точно передает предназначение религиозного сооружения.
Следующая остановка — часовня святого источника. Это лишь часть архитектурного комплекса с Богородско-Уфимским храмом. По преданию, с этим местом связано чудодейственное явление иконы Казанской Божией Матери, после которого на этом месте возник целебный источник — Богородский святой родник, исцеляющий душевные и телесные недуги. В советские годы часовню над родником разрушили, а сам источник завалили камнями. Но сейчас все восстановлено, и любой желающий может оценить целебные свойства воды.
И наконец, последняя точка этого маршрута — «Мадина Инорс». Неприметное здание, обшитое желтым сайдингом, расположенное вдали от жилых домов, среди коммерческой застройки и автобусной парковки, не что иное, как мечеть. Понять это можно по возвышающейся золотистой башенке с полумесяцем — минарету, с которого верующих призывают к молитве.