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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Непарадная Уфа: маршрут по памятным сооружениям вдали от центра

Непарадная Уфа: маршрут по памятным сооружениям вдали от центра

14 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI
Хотите увидеть непарадную Уфу? Прокатимся вдали от центра. Думаете, здесь нет ничего интересного? А вот и нет. Этот маршрут заставит вас думать по-другому.

Стартуем в поселке Тимашево на северо-востоке Уфы. Здесь установлена стела в память о местных жителях, погибших в Великой Отечественной войне, и несколько образцов военной техники того времени. Практически музей под открытым небом!

Фото: 1MI

Дальше держим путь в микрорайон Максимовка. В самом начале улицы Сосновской находится мечеть «Асия». Интересна она тем, что построена по личной инициативе и исключительно на деньги местного предпринимателя Ильдуса Уразбахтиева. Таким образом он исполнил завет своего деда, который был сыном муллы, репрессированного в 1930-е годы. С арабского языка слово «асия» переводится как «утешающая, лечащая». Что, впрочем, точно передает предназначение религиозного сооружения.

Фото: 1MI

Следующая остановка — часовня святого источника. Это лишь часть архитектурного комплекса с Богородско-Уфимским храмом. По преданию, с этим местом связано чудодейственное явление иконы Казанской Божией Матери, после которого на этом месте возник целебный источник — Богородский святой родник, исцеляющий душевные и телесные недуги. В советские годы часовню над родником разрушили, а сам источник завалили камнями. Но сейчас все восстановлено, и любой желающий может оценить целебные свойства воды.

Фото: 1MI

И наконец, последняя точка этого маршрута — «Мадина Инорс». Неприметное здание, обшитое желтым сайдингом, расположенное вдали от жилых домов, среди коммерческой застройки и автобусной парковки, не что иное, как мечеть. Понять это можно по возвышающейся золотистой башенке с полумесяцем — минарету, с которого верующих призывают к молитве.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 12,3 км
  • Время: 1 час 5 минут в среднем темпе
  • Сложность: не для нытиков
#Эмилия Шпилева#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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