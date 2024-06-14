Непарадная Уфа: маршрут по памятным сооружениям вдали от центра

Следующая остановка — часовня святого источника. Это лишь часть архитектурного комплекса с Богородско-Уфимским храмом. По преданию, с этим местом связано чудодейственное явление иконы Казанской Божией Матери, после которого на этом месте возник целебный источник — Богородский святой родник, исцеляющий душевные и телесные недуги. В советские годы часовню над родником разрушили, а сам источник завалили камнями. Но сейчас все восстановлено, и любой желающий может оценить целебные свойства воды.