На дорогах Башкирии ввели знойный запрет

Роль контроля за выполнением этих мер играют сотрудники Ространснадзора, которые будут следить за соблюдением временных сезонных ограничений владельцами большегрузов. Для этого будут использоваться передвижные пункты весового контроля, что позволит более эффективно контролировать ситуацию на дорогах региона.