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На дорогах Башкирии ввели знойный запрет

На дорогах Башкирии ввели знойный запрет

14 июня 2024, 10:00
Фото: Минтранс Башкортостана
С приходом жарких летних дней в регионе вступают в силу временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта, сообщает Минтранс Башкортостана.

С 1 июня по 31 августа 2024 года при повышении температуры выше +32С большегрузам запрещено передвигаться по региональным и межмуниципальным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Эта необходимая мера направлена на сохранение инфраструктуры и предотвращение возможных разрушений из-за перегрева асфальта.

Так, 14 июня закрыт въезд в Уфу для грузового автотранспорта, сообщает городская администрация. Запрет введен до 18:00 для обеспечения сохранности асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования:

📍Уфа-аэропорт

📍Уфа-Шакша-КПМ

📍Бирский тракт

📍Уфа-Жилино

📍Уфа-Затон-КПМ

Сезонные ограничения для тяжеловесного транспорта стали ответной мерой на проблему перегрева асфальтобетонного покрытия летом. При высоких температурах, особенно при нагрузках от крупных грузовиков, асфальт может подвергаться серьезному риску разрушения. Чтобы избежать потенциальных повреждений дорожного полотна и обеспечить безопасность движения, было принято решение ввести временные ограничения, сообщает ведомство.

Роль контроля за выполнением этих мер играют сотрудники Ространснадзора, которые будут следить за соблюдением временных сезонных ограничений владельцами большегрузов. Для этого будут использоваться передвижные пункты весового контроля, что позволит более эффективно контролировать ситуацию на дорогах региона.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Минтранс РБ
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