mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Мужчина просто так зарезал двух приятелей в Уфе

Мужчина просто так зарезал двух приятелей в Уфе

14 июня 2024, 07:29
Фото: Следственный комитет Уфы
В Башкирии задержали предполагаемого убийцу — 46-летнего жителя Уфы, который безжалостно напал на своих знакомых после употребления спиртных напитков, сообщает Следственный комитет Уфы.

Трагедия произошла 26 апреля, когда в гости к 49-летнему мужчине приехал его знакомый вместе с незнакомым ранее хозяину 46-летним приятелем. После употребления алкоголя 46-летний гость внезапно вышел на балкон, где находились двое мужчин, и, вооружившись двумя кухонными ножами, нанес им несколько ударов.

Хозяину квартиры чудом удалось выжить, он сумел сбежать и обратиться за помощью. К сожалению, его друг погиб на месте.

Убийца, чтобы избежать камер видеонаблюдения, накинул на себя чужую одежду, вышел из дома и скрылся. По дороге он избавился от телефона и ножей.

В четверг, 13 июня, злоумышленник был задержан в бане на территории садового участка в Демском районе.

В ходе допроса обвиняемый не объяснил мотивов своего поступка. Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». На время расследования ему избрана мера в виде заключения под стражу.

Полиция продолжает активное расследование дела, чтобы выяснить все обстоятельства произошедших событий.

Читайте также:
В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынямиВ Башкирии в канун Дня России напился 71 водительМэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Мвд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следствие
Подпишитесь
Видео. Владимир Путин предложил условия мира на Украине
Сегодня, 11:15
Ребенок выпал из окна дома в Уфе
Сегодня, 08:27
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Сегодня, 08:19
В Башкирии объявили три выходных
Сегодня, 08:11
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Сегодня, 06:32
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Сегодня, 10:12
"