Мужчина просто так зарезал двух приятелей в Уфе

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Трагедия произошла 26 апреля, когда в гости к 49-летнему мужчине приехал его знакомый вместе с незнакомым ранее хозяину 46-летним приятелем. После употребления алкоголя 46-летний гость внезапно вышел на балкон, где находились двое мужчин, и, вооружившись двумя кухонными ножами, нанес им несколько ударов.
Хозяину квартиры чудом удалось выжить, он сумел сбежать и обратиться за помощью. К сожалению, его друг погиб на месте.
Убийца, чтобы избежать камер видеонаблюдения, накинул на себя чужую одежду, вышел из дома и скрылся. По дороге он избавился от телефона и ножей.
В четверг, 13 июня, злоумышленник был задержан в бане на территории садового участка в Демском районе.
В ходе допроса обвиняемый не объяснил мотивов своего поступка. Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». На время расследования ему избрана мера в виде заключения под стражу.
Полиция продолжает активное расследование дела, чтобы выяснить все обстоятельства произошедших событий.