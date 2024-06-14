МСП растут на закупках госкомпаний

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:55
Как сообщает kommersant.ru, при обязательной доле закупок у государственных компаний у субъектов малого и среднего бизнеса в размере 25% от общего объема некрупные предприятия смогли занять более 90% рынка в таких секторах, как утилизация отходов, туризм и сельское хозяйство. В условиях санкций и оттока иностранных компаний с российского рынка государственные предприятия стали чаще закупать у МСП промышленную и высокотехнологичную продукцию, а также заказывать услуги по обслуживанию оборудования.
Согласно данным Минфина, общий объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за прошлый год составил почти 8 триллионов рублей — 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. малых и средних предприятий. Средняя стоимость заключенного контракта составила 7,4 миллиона рублей. Также была расширена номенклатура закупок у малых и средних предприятий в сравнении с 2022 годом — с 1,2 миллиона до 1,4 миллиона позиций.
По информации Корпорации МСП, заключение контрактов с государственными компаниями обеспечивает резкое увеличение дохода субъектов МСП в первый год (рост до 36%) и мультипликативный эффект в последующие периоды.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что участие в государственных закупках дает предприятиям возможность выхода на новые рынки сбыта, а также является импульсом для их развития.
В настоящее время малый и средний бизнес представлен во всех отраслях деятельности, где проводятся закупки. В некоторых отраслях, по результатам прошлого года, МСП практически полностью обеспечивают поставки.
Например, доля МСП в услугах по утилизации отходов составляет 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в сфере туризма — 91%, а в сельском хозяйстве — 90,1%. Структура закупок также заметно изменилась с 2016 года: тогда по объему лидировали хранение и транспортные услуги, а сейчас — продукция обрабатывающих производств, которые входят в число приоритетных направлений государственной поддержки. Такой рост обусловлен уходом с рынка Российской Федерации зарубежных брендов и попытками крупных заказчиков заменить их российскими поставщиками.