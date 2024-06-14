МСП растут на закупках госкомпаний

Например, доля МСП в услугах по утилизации отходов составляет 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в сфере туризма — 91%, а в сельском хозяйстве — 90,1%. Структура закупок также заметно изменилась с 2016 года: тогда по объему лидировали хранение и транспортные услуги, а сейчас — продукция обрабатывающих производств, которые входят в число приоритетных направлений государственной поддержки. Такой рост обусловлен уходом с рынка Российской Федерации зарубежных брендов и попытками крупных заказчиков заменить их российскими поставщиками.