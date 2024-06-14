Мост в Инорсе — быть или не быть

Жители Инорса в Уфе уже который год мечтают об еще одном выезде с жилого района. Каждый день им приходится тратить массу времени, чтобы добраться до центра города или других районов, объезжая заторы. Когда же Инорс дождется нового выезда?

Жители жилого района Инорс в Уфе встали на баррикады, выражая своё негодование относительно отсутствия моста через реку Белую, который должен был обеспечить им большее удобство в повседневной жизни. — Когда в Инорсе что-нибудь построят, хотя бы ещё один выезд? — комментирует один из местных жителей, отражая общее мнение обитателей района. Однако, в ответ на требования горожан, в администрации города Уфы звучат другие заявления. Постановлением администрации г. Уфы № 5436 от 14.09.2010 года был утвержден проект планировки жилого района «Инорс» в Калининском районе города. Согласно схеме организации улично-дорожной сети, предполагалось строительство двух мостов через реку Уфу в створе бульвара Баландина и улицы Академика Королёва для обеспечения связи микрорайонов Инорс и Сипайлово. Фото: Ufacity.info В соответствии с картой планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры города Уфы, в проекте «Генеральный план г. Уфы до 2042 года» также предусматривалось строительство двух мостов через реку Уфу. Однако, несмотря на заявления администрации, жители Инорса остаются разочарованными и недовольными отсутствием конкретных действий по строительству обещанных мостов. Эксперты, прокомментировавшие данную ситуацию изданию Mkset, высказывают мнение, что в обозримом будущем ждать строительства моста через реку Белую в Инорсе не приходится. По их словам, уже запланирована реконструкция затонского моста, а также строительство ещё двух мостов. Однако, неясно, когда придет очередь до моста в Инорсе. — Кроме того, задержки могут вызвать и ограниченные ресурсы: в Уфе действует только одна мостостроительная компания, — сообщают эксперты. Читайте также: Уфимский Инорс ждут масштабные изменения Талисманы на удачу отобрали у пассажирки аэропорта «Уфа» В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами