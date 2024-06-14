Модель из Уфы попала в топ-3 красавиц Турции

Девушка, занявшая второе место и получившая 5 000 долларов, уже не новичок в мире моды — в прошлом году она стала призером этого же конкурса в номинации «Топ-модель». Но, как оказалось, путь Ренаты к мировому успеху начался не с амбиций о модельной карьере, а с простой мечты стать увереннее в себе.