mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Модель из Уфы попала в топ-3 красавиц Турции

Модель из Уфы попала в топ-3 красавиц Турции

14 июня 2024, 09:58
Фото: Vk.ru/Рената Надршина
Рената Надршина из Башкирии в возрасте 23 лет покорила международный конкурс Global Model of the World — 2024, прошедший в турецкой Анталии.

Девушка, занявшая второе место и получившая 5 000 долларов, уже не новичок в мире моды — в прошлом году она стала призером этого же конкурса в номинации «Топ-модель». Но, как оказалось, путь Ренаты к мировому успеху начался не с амбиций о модельной карьере, а с простой мечты стать увереннее в себе.

— Это мой 15-й конкурс, — делится Рената.

Ее первый шаг на сцену в 14 лет был скорее попыткой преодолеть страх и неуверенность. Но уже тогда, заняв призовое место, она поняла, что ей хочется двигаться дальше.

Фото: Vk.ru/Рената Надршина

Обучение в трех модельных школах, участие в конкурсах «Краса Уфы», «Мисс Башкортостан», «Краса Башкортостана», «Мисс Туризм Россия», а также триумф на международных конкурсах «Мисс Азия» в Индии и «Мисс Туризм мира» в Китае — это лишь часть ее яркого пути.

На Global Model of the World 2024 Рената сражалась за победу с 30 девушками из разных стран. Жюри оценивало не только внешние данные, но и сценическое мастерство, творческие таланты (Рената покорила всех арабским танцем) и владение английским языком.

Читайте также:
В Башкирии объявили три выходныхВ Башкирии врачам приходилось отдавать кешбэк с премийДесять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Турция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Конкурс красоты#Анталия#Модель
Подпишитесь
Видео. Владимир Путин предложил условия мира на Украине
Сегодня, 11:15
Ребенок выпал из окна дома в Уфе
Сегодня, 08:27
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Сегодня, 08:19
В Башкирии объявили три выходных
Сегодня, 08:11
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Сегодня, 06:32
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Сегодня, 10:12
"