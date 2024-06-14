Модель из Уфы попала в топ-3 красавиц Турции

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Девушка, занявшая второе место и получившая 5 000 долларов, уже не новичок в мире моды — в прошлом году она стала призером этого же конкурса в номинации «Топ-модель». Но, как оказалось, путь Ренаты к мировому успеху начался не с амбиций о модельной карьере, а с простой мечты стать увереннее в себе.
— Это мой 15-й конкурс, — делится Рената.
Ее первый шаг на сцену в 14 лет был скорее попыткой преодолеть страх и неуверенность. Но уже тогда, заняв призовое место, она поняла, что ей хочется двигаться дальше.
Обучение в трех модельных школах, участие в конкурсах «Краса Уфы», «Мисс Башкортостан», «Краса Башкортостана», «Мисс Туризм Россия», а также триумф на международных конкурсах «Мисс Азия» в Индии и «Мисс Туризм мира» в Китае — это лишь часть ее яркого пути.
На Global Model of the World 2024 Рената сражалась за победу с 30 девушками из разных стран. Жюри оценивало не только внешние данные, но и сценическое мастерство, творческие таланты (Рената покорила всех арабским танцем) и владение английским языком.