Десять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Гражданин, заметивший в Белебеевском районе автомобиль ВАЗ-2110, на котором пассажиры ехали на крыше и капоте, не остался равнодушным. Он оперативно сообщил о нарушении в чат-бот Госавтоинспекции, и благодаря его бдительности сотрудники ГИБДД уже через несколько минут остановили транспортное средство.
Как оказалось, за рулем находился 17-летний местный житель, воспользовавшийся отсутствием родителей, чтобы прокатиться с друзьями на отцовской машине.
Молодой человек, не имеющий права управления, решил не только нарушить правила дорожного движения, но и подвергнуть опасности себя и своих пассажиров, не задумываясь о последствиях.
В отношении юного водителя были составлены два административных протокола: за управление транспортным средством без прав и за нарушение правил перевозки пассажиров.
Пассажиры автомобиля тоже не избежали ответственности: им пришлось ответить за нарушение правил дорожного движения.
Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.