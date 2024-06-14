Десять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии

Гражданин, заметивший в Белебеевском районе автомобиль ВАЗ-2110, на котором пассажиры ехали на крыше и капоте, не остался равнодушным. Он оперативно сообщил о нарушении в чат-бот Госавтоинспекции, и благодаря его бдительности сотрудники ГИБДД уже через несколько минут остановили транспортное средство.