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Updated Сегодня, 06:04

Десять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии

Десять пассажиров на «десятку» взял подросток в Башкирии

14 июня 2024, 06:02
Фото: Госавтоинспекция РБ
В Белебеевском районе Башкирии был замечен автомобиль водитель которого перевозил пассажиров на крыше и капоте, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Гражданин, заметивший в Белебеевском районе автомобиль ВАЗ-2110, на котором пассажиры ехали на крыше и капоте, не остался равнодушным. Он оперативно сообщил о нарушении в чат-бот Госавтоинспекции, и благодаря его бдительности сотрудники ГИБДД уже через несколько минут остановили транспортное средство.

Как оказалось, за рулем находился 17-летний местный житель, воспользовавшийся отсутствием родителей, чтобы прокатиться с друзьями на отцовской машине.

Молодой человек, не имеющий права управления, решил не только нарушить правила дорожного движения, но и подвергнуть опасности себя и своих пассажиров, не задумываясь о последствиях.

В отношении юного водителя были составлены два административных протокола: за управление транспортным средством без прав и за нарушение правил перевозки пассажиров.

Пассажиры автомобиля тоже не избежали ответственности: им пришлось ответить за нарушение правил дорожного движения.

Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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