Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Житель Уфы в социальных сетях рассказал о необычном происшествии в городе. По словам мужчины, он прогуливался по ул. Энтузиастов, как услышал перепуганные крики и визги женщин. Подойдя поближе, он увидел рой пчел, который приземлился на небольшое дерево, растущее на тротуаре между ЖК Tau House и ЖК «Новатор». По словам очевидцев, насекомые с громким гулом несколько секунд назад пролетели прямо над головами прогуливающихся людей.
— У меня сильная аллергия на укус пчелы и поэтому я едва в обморок не упала, когда их увидела. Вы можете представить мое состояние? Я испугалась до жути. Хорошо, что они пролетели прямо над головами, а не ниже и не приземлились мне в волосы, я бы тогда просто от шока умерла, — прокомментировала местная жительница Гульнара.
В комментариях пользователи посоветовали не бояться, так как, когда у пчел идет роение, они не агрессивны, а также вызвать знакомого пчеловода, чтобы забрал рой себе.