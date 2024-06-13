Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города

Житель Уфы в социальных сетях рассказал о необычном происшествии в городе. По словам мужчины, он прогуливался по ул. Энтузиастов, как услышал перепуганные крики и визги женщин. Подойдя поближе, он увидел рой пчел, который приземлился на небольшое дерево, растущее на тротуаре между ЖК Tau House и ЖК «Новатор». По словам очевидцев, насекомые с громким гулом несколько секунд назад пролетели прямо над головами прогуливающихся людей.