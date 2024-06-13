mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Уфе на глазах у толпы тонули маленький ребёнок и девушка

В Уфе на глазах у толпы тонули маленький ребёнок и девушка

13 июня 2024, 05:41
Фото: УГЗ г. Уфы
С разницей в несколько минут едва не пополнили печальную статистику двое уфимцев. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Инцидент случился на пляже в районе въезда в Уфу. Тонущую 23-летнюю девушку дежурные спасатели заметили, когда плыли сделать замечание заплывшим за буйки юношам. Без раздумий сотрудник оперативной службы прыгнул и воду и спас её от гибели.

Машина упала с моста и утонула в Башкирии
Узнать подробнее

Уже на пути к берегу спасатели стали свидетелями другой беды — по течению реки Белой стало уносить пятилетнего ребёнка, отчаянно пытавшегося бороться со стихией. До жути испуганного мальчика вытащили из воды и перевезли на сушу. Помощь медиков никому не понадобилась.

#Происшествия#Город#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Природа#Водоёмы#Реки#Инциденты#Пляжный сезон#Купальный сезлн
Подпишитесь
Сколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии
Сегодня, 04:13
Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
Сегодня, 04:01
Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь
Вчера, 10:52
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
11 июня, 13:19
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
Вчера, 10:18
Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140
Вчера, 11:56
"