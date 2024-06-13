В Уфе на глазах у толпы тонули маленький ребёнок и девушка

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Инцидент случился на пляже в районе въезда в Уфу. Тонущую 23-летнюю девушку дежурные спасатели заметили, когда плыли сделать замечание заплывшим за буйки юношам. Без раздумий сотрудник оперативной службы прыгнул и воду и спас её от гибели.
Уже на пути к берегу спасатели стали свидетелями другой беды — по течению реки Белой стало уносить пятилетнего ребёнка, отчаянно пытавшегося бороться со стихией. До жути испуганного мальчика вытащили из воды и перевезли на сушу. Помощь медиков никому не понадобилась.