В Уфе на глазах у толпы тонули маленький ребёнок и девушка

Уже на пути к берегу спасатели стали свидетелями другой беды — по течению реки Белой стало уносить пятилетнего ребёнка, отчаянно пытавшегося бороться со стихией. До жути испуганного мальчика вытащили из воды и перевезли на сушу. Помощь медиков никому не понадобилась.