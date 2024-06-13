В топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсырья вошла Новосибирская область

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в настоящее время карта «Уберу» насчитывает более 65 тыс. пунктов приема вторсырья. По его словам, по количеству объектов, размещенных на карте пунктов, в число лидеров вошли Москва и Московская область — 17 788 пунктов, Петербург и Ленобласть — 12 568 пунктов, Новосибирская область — 1559 пунктов. Буцаев также отметил, что госорганы регионов и крупные компании оценили карту и стали размещать ее на своих официальных сайтах. Об этом пишет atas.info.
Среди городов лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург — 11 722 пунктов, Москва — 8123 и Тула — 1224.
Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что в число регионов, разместивших карту «Уберу» на своих сайтах, также вошли Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Волгоградская, Курганская и Архангельская области. Он добавил, что и другие субъекты активно включаются в работу по размещению карты.
Загрузка приложения Uberu доступна для всех мобильных устройств во всех магазинах приложений. У сообщества «Уберу» также имеется Telegram-канал и группа VK.