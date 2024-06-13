В топ-3 регионов по количеству пунктов приема вторсырья вошла Новосибирская область

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в настоящее время карта «Уберу» насчитывает более 65 тыс. пунктов приема вторсырья. По его словам, по количеству объектов, размещенных на карте пунктов, в число лидеров вошли Москва и Московская область — 17 788 пунктов, Петербург и Ленобласть — 12 568 пунктов, Новосибирская область — 1559 пунктов. Буцаев также отметил, что госорганы регионов и крупные компании оценили карту и стали размещать ее на своих официальных сайтах. Об этом пишет atas.info.