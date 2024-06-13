«Россию» выложили телами детей в Башкирии

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В публикации также говорится, что к празднику были подготовлены различные мероприятия для детей, в том числе активные на свежем воздухе, ученикам также рассказали об истории праздника.
Напомним, что в среду, 12 июня, в регионе также отмечалась и другая праздничная дата — день города Уфы.
Как сообщал Mkset, президент Владимир Путин ранее разослал губернаторам российских регионов поздравительные письма, в том числе главе Башкирии.