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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

«Россию» выложили телами детей в Башкирии

«Россию» выложили телами детей в Башкирии

13 июня 2024, 04:50
Фото: Vk/МОБУ СОШ с. Абзаново
К флешмобам в честь Дня России 12 июня присоединились образовательные учреждения Башкирии. Так, в школе села Абзаново дети выложили слово «Россия» на земле своими телами, фотографию перформанса руководство учебного заведения выложило в своём сообществе Vk.

В публикации также говорится, что к празднику были подготовлены различные мероприятия для детей, в том числе активные на свежем воздухе, ученикам также рассказали об истории праздника.

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Напомним, что в среду, 12 июня, в регионе также отмечалась и другая праздничная дата — день города Уфы.

Как сообщал Mkset, президент Владимир Путин ранее разослал губернаторам российских регионов поздравительные письма, в том числе главе Башкирии.

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