Как санкции против Мосбиржи отразятся на жителях Башкирии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Что произошло?
США обновили санкционный список. На это раз в него вошли 300 предприятий и физических лиц. В том числе Московская биржа. Это означает, что лица, проживающие в штатах и уплачивающие там налоги, должны выйти из сделок с «неугодными» компаниями. Блокирование работы цепочек, в которых есть американские резиденты, отрезает МБ от международной системы доллара. Сегодня Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро.
Что делать россиянам?
Вопросы, касающиеся собственных сбережений, всегда вызывают у россиян излишний трепет. Фантомные страхи, родом из 90-х. Именно поэтому мы, сломя голову, бежим в ближайший банкомат или кредитную организацию. Совершенно забывая главное правило: спрос рождает предложение. Создавать панику и дополнительный ажиотаж ни к чему, напомнил MKSET доктор экономических наук, депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахунов:
Да, конечно, очень неприятная ситуация. Финансовые структуры и организации, занимающиеся экспортно-импортными операциями, начнут испытывать сложности со свободной торговлей валютой, или биржевой, к которой экономические агенты привыкли.
Считаю, что Банк России ожидал санкций в отношении ведущей нашей биржи, готовился к ситуации. Механизм действий будет понятен, на мой взгляд, в ближайшее время. Поэтому главное, что сейчас необходимо, — убрать панику. Обывателям, населению, которое использует валюту, как правило для зарубежных поездок, а также в качестве сберегательного финансового актива, главное — не паниковать. Необходимо некоторое время для того, чтобы ситуация стала понятной и стабильной. В конечном счете, курс определяется спросом и предложением, которые фундаментально не поменялись.
Что ответил Банк России?
Стоит отметить, что в последние два года роль доллара США и евро на российском рынке и без того последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов, объяснили в беседе с MKSET представители Отделения — Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ:
Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах является юань. Биржевой курс юань / рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка. Что касается доллара и евро, то они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот там уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков-нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы. Там банки также могут заключать сделки с долларом США и евро.
Что будет с рублем?
Главный вопрос, которым сегодня россияне задают, пожалуй, всем поисковикам: «Что будет с рублем?». За ответом на этот вопрос MKSET также обратился в Отделение — Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ:
Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Он останется единым и рыночным, изменится только круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования. Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки.
Можно ли покупать валюту?
И в завершение статьи стоит ответить еще на один важный вопрос, который касается покупки и продажи валюты. Здесь, впрочем, также следует помнить: лишний ажиотаж создавать не стоит. К тому же, компании и граждане по-прежнему могут спокойно продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Это подтвердили в Национальном банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ:
Все средства в упомянутой валюте на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Также стоит отметить, что сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.