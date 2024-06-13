Как санкции против Мосбиржи отразятся на жителях Башкирии

США обновили санкционный список. На это раз в него вошли 300 предприятий и физических лиц. В том числе Московская биржа. Это означает, что лица, проживающие в штатах и уплачивающие там налоги, должны выйти из сделок с «неугодными» компаниями. Блокирование работы цепочек, в которых есть американские резиденты, отрезает МБ от международной системы доллара. Сегодня Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро.