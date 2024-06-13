Пьяный угонщик пытался сбежать с ДТП в Уфе

Те же получили результат «2 в 1»: и угнанную легковушку нашли, и виновника ДТП разыскивать не пришлось. Им оказался 28-летний уфимец. Он совершил аварию на угнанной машине и отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ранее нарушитель был судим за кражу. Теперь ему грозят еще две статьи — угон и пьяная езда.