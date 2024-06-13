Пьяный угонщик пытался сбежать с ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Почти кинематографический сюжет разыгрался на улице Свободы в Уфе во вторую декаду июня. Как сообщает ГАИ Уфы, история началась с угона ВАЗ-2114, а закончилась пьяной автомобильной аварией.
В дежурную часть автоинспекции обратился владелец ВАЗ-2114. Он сообщил об угоне его машины с улицы Кремлевской. Мужчина оставил ключи в замке зажигания, отошел на пару минут, и этого времени хватило на бесследное исчезновение автомобиля. Впрочем, долго пропажу искать не пришлось. Она нашлась сама — как фигурант ДТП.
Через пару минут после сообщения об угоне поступили сведения об аварии на улицы Свободы. Там ВАЗ-2114 влетел в стоящий «Чери Тигго». Водитель иномарки открыл дверь отечественной легковушки и понял, что виновник аварии пьян. Пьяный водитель хотел сбежать с места ДТП, но пострадавший не дал ему это сделать. Он передал нарушителя автоинспекторам.
Те же получили результат «2 в 1»: и угнанную легковушку нашли, и виновника ДТП разыскивать не пришлось. Им оказался 28-летний уфимец. Он совершил аварию на угнанной машине и отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ранее нарушитель был судим за кражу. Теперь ему грозят еще две статьи — угон и пьяная езда.