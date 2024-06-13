mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Пробка образовалась на Восточном выезде из-за ДТП

Пробка образовалась на Восточном выезде из-за ДТП

13 июня 2024, 16:18
Очевидцы сообщают о затруднениях при движении по транспортной развязке.

Пробка образовалась на Восточном выезде из-за ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. На фото с места видно, как несколько легковых автомобилей выстроились в цепочку перед пунктом оплаты.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Госавтоинспекции города. Мы опубликуем его сразу после получения.

Отметим, что ДТП вблизи пунктов приема оплаты на Восточном выезде происходит на впервые. Так, в мае этого года уфимцы пожаловались на долгое время ожидание на пункте из-за случившейся поблизости аварии.

Читайте также:
ДТП остановило движение на Восточном выезде в УфеВ Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5Бойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе
#Азамат Нухов#Общество#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Восточный выезд
Подпишитесь
Как санкции против Мосбиржи отразятся на жителях Башкирии
Сегодня, 13:53
Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
Сегодня, 04:01
Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
Сегодня, 16:01
Экс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в Уфе
Сегодня, 15:09
В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5
Сегодня, 14:47
"