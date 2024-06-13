Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Пробка образовалась на Восточном выезде из-за ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. На фото с места видно, как несколько легковых автомобилей выстроились в цепочку перед пунктом оплаты.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Госавтоинспекции города. Мы опубликуем его сразу после получения.
Отметим, что ДТП вблизи пунктов приема оплаты на Восточном выезде происходит на впервые. Так, в мае этого года уфимцы пожаловались на долгое время ожидание на пункте из-за случившейся поблизости аварии.