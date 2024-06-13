Пожар угрожает жителям Демского района Уфы

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Пожар произошел в доме в Демском районе Уфы вечером, 13 июня. По информации ведомства в огне оказались одноэтажный МКД и баня. Кроме того, огонь может распространиться на другие строения, расположенные поблизости.
Для борьбы с огнем были поданы три пожарных ствола: два для защиты строений и один для непосредственного тушения пожара. На противостояние с огнем привлекли 20 специалистов и семь единиц техники.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.