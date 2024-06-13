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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Пожар угрожает жителям Демского района Уфы

Пожар угрожает жителям Демского района Уфы

13 июня 2024, 16:28
Фото: 1MI
Для локализации огня принимаются все необходимые меры, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Пожар произошел в доме в Демском районе Уфы вечером, 13 июня. По информации ведомства в огне оказались одноэтажный МКД и баня. Кроме того, огонь может распространиться на другие строения, расположенные поблизости.

Для борьбы с огнем были поданы три пожарных ствола: два для защиты строений и один для непосредственного тушения пожара. На противостояние с огнем привлекли 20 специалистов и семь единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дёмский район
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