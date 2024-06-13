Первый российский автономный робот-трактор представили на «Золотой Ниве — 2024»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Это многофункциональный трактор, предназначенный для выполнения широкого спектра задач: пахоты, посева, орошения и мониторинга состояния посевов. Он оборудован системой для анализа параметров почвы и работает от встроенных аккумуляторов, пишет newkhakasiya.online.
Оператор может контролировать все операции трактора через смартфон. Благодаря многочисленным датчикам машина точно идентифицирует особо важные участки, требующие, например, внесения удобрений.
Трактор разработали специалисты из Томска. Все его комплектующие произведены в России.
Серийное производство модели планируется начать в следующем году. Компания-разработчик Cognitive Pilot заявила, что эта новинка заменит физический труд и поможет справиться с дефицитом механизаторов.