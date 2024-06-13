Первый российский автономный робот-трактор представили на «Золотой Ниве — 2024»

Это многофункциональный трактор, предназначенный для выполнения широкого спектра задач: пахоты, посева, орошения и мониторинга состояния посевов. Он оборудован системой для анализа параметров почвы и работает от встроенных аккумуляторов, пишет newkhakasiya.online.