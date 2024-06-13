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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Александра Панина, Марина Науменкова, Наталья Козлова, Елизавета Мамиашвили, Диана Ханова

Как жены ХК «Салавата Юлаева» становятся главными вдохновительницами своих мужей

13 июня 2024, 12:07
Александра Панина, Марина Науменкова, Наталья Козлова, Елизавета Мамиашвили, Диана Ханова
Эти женщины не просто поддерживают своих знаменитых мужей, но и сами добиваются успеха в карьере и личной жизни. Узнайте, как жены хоккеистов ХК «Салавата Юлаева» справляются с вызовами и становятся главными вдохновительницами.

Кажется, что жизнь хоккеистов — это только лед, тренировки и нескончаемые матчи. Однако за каждым успешным спортсменом стоит женщина, которая поддерживает его в трудные моменты, вдохновляет на новые достижения и создает уютный тыл. Кто же эти удивительные дамы, которые делят радости и трудности вместе с игроками ХК «Салавата Юлаева»?

Виктория Василевская

Виктория Василевская, жена Алексея Василевского, — настоящая фанатка своего мужа. Их история началась еще в 2014 году, когда Алексей только начинал свою карьеру в «Салавате Юлаеве». Виктория активно поддерживает мужа и даже ведет своего рода фан-аккаунт, где делится моментами их совместной жизни. Алексей ценит такую поддержку и не забывает баловать жену, например, новеньким Porsche Cayenne. У пары родились два мальчика, которые с ранних лет стали болельщиками «СЮ».

Виктория и Алексей ВасилевскиеВиктория и Алексей Василевские
Виктория и Алексей Василевские
Фото: sobaka.ru/ufa

Кристина Пименова

Кристина Пименова — жена нападающего ХК «Салавата Юлаева» Артема Пименова — начала свой путь далеко от хоккейных арен. До знакомства с Артемом она работала в ресторане «Марко Поло» в Уфе и делала торты на заказ.

Ее страсть к кулинарии и спорту соединились, когда она встретила Артема в 2018 году. Несмотря на насыщенную жизнь, Кристина всегда находила время для посещения матчей и активно поддерживала мужа. Их свадьба в 2022 году и рождение дочери стали новыми главами в их совместной истории.

Кристина ПименоваКристина Пименова
Кристина Пименова

Диана Ханова

Диана Ханова, девушка Саши Хмелевски, предпочитает оставаться в тени. Она фотограф из Уфы и ведет непубличный образ жизни, что делает ее отношения с Сашей еще более загадочными. Диана часто путешествует, но всегда возвращается к своему любимому делу — фотографии. Несмотря на свою закрытость, она является важной поддержкой для Саши, и их совместные фотографии показывают, насколько они счастливы вместе.

Александр Хмелевски, Диана ХановаАлександр Хмелевски, Диана Ханова
Александр Хмелевски, Диана Ханова
Фото: sobaka.ru/ufa

Ева Жук

Ева Жук, девушка Никиты Зоркина, тоже близка к хоккею. Она работала ведущей хоккейных программ на ТВ, где и познакомилась с Никитой. Однако Ева не ограничивается только работой на телевидении.

Она имеет образование актрисы и успела сняться в популярных сериалах, таких как «Морские дьяволы» и «Великолепная пятерка». В прошлом году Ева запустила собственное шоу «Уральские умельцы» на СТС, где вместе с «Уральскими пельменями» проводит различные эксперименты. Эта многосторонняя деятельность не мешает ей поддерживать Никиту в его хоккейной карьере.

Ева ЖукЕва Жук
Ева Жук

Александра Панина

Александра Панина — супруга Григория Панина — также нашла свое счастье благодаря хоккею. Их отношения начались с общих интересов, и вскоре Александра переехала в Уфу, чтобы быть ближе к любимому. За два года их отношения укрепились, и они стали мужем и женой. Недавно у пары родился ребенок, что стало новым этапом в их жизни. Александра и Григорий активно делятся моментами своей жизни в соцсетях, показывая, как они счастливы вместе.

Григорий и Александра ПаниныГригорий и Александра Панины
Григорий и Александра Панины
Фото: sobaka.ru/ufa
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