Как жены ХК «Салавата Юлаева» становятся главными вдохновительницами своих мужей

Александра Панина — супруга Григория Панина — также нашла свое счастье благодаря хоккею. Их отношения начались с общих интересов, и вскоре Александра переехала в Уфу, чтобы быть ближе к любимому. За два года их отношения укрепились, и они стали мужем и женой. Недавно у пары родился ребенок, что стало новым этапом в их жизни. Александра и Григорий активно делятся моментами своей жизни в соцсетях, показывая, как они счастливы вместе.