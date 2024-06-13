Ильшат Тимерьянов стал кандидатом на пост Главы Башкортостана от партии «Новые люди»

«Для меня участие в выборах Главы Башкортостана — не привилегия, а серьезная ответственность. В нашей республике живут замечательные люди, умные, талантливые и трудолюбивые. Уверен, что вместе мы сможем сделать Башкортостан одним из самых развитых и процветающих регионов России. Для этого нужно поддержать наших местных производителей и предпринимателей, больше заботиться о стариках и детях, помочь молодежи встать на ноги и сделать так, чтобы каждый житель Башкортостана мог заниматься любимым делом, достойно жить и развиваться. Это станет моим приоритетом», — подчеркнул Ильшат Тимерьянов.