Ильшат Тимерьянов стал кандидатом на пост Главы Башкортостана от партии «Новые люди»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
Жители Башкортостана знают Ильшата Тимерьянова не как «профессионального» политика, а как профессионального юриста, гендиректора нефтесервисной компании «Феникс ТСР», участника множества благотворительных и зоозащитных проектов.
Кандидату от «Новых людей» 44 года. Он родился в Башкирии. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете и Московском институте международного права и экономики.
«Для меня участие в выборах Главы Башкортостана — не привилегия, а серьезная ответственность. В нашей республике живут замечательные люди, умные, талантливые и трудолюбивые. Уверен, что вместе мы сможем сделать Башкортостан одним из самых развитых и процветающих регионов России. Для этого нужно поддержать наших местных производителей и предпринимателей, больше заботиться о стариках и детях, помочь молодежи встать на ноги и сделать так, чтобы каждый житель Башкортостана мог заниматься любимым делом, достойно жить и развиваться. Это станет моим приоритетом», — подчеркнул Ильшат Тимерьянов.
Выборы Главы Башкортостана пройдут в единый день голосования. В этом году он назначен на 8 сентября. Выборы будут трёхдневными: с 6 по 8 сентября.