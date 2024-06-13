Градусники в Башкирии лихорадит

До +40°С поднялась температура воздуха в одном из населенных пунктов Чишминского района Башкирии в среду, 12 июня. Фото погодной аномалии — «температурящего» градусника — разошлось по местному сегменту социальных сетей. Отметим, что термометр был установлен на солнечной стороне. Фото с +40°С парировал другой пользователь паблика: на его термометре в Шаране оказалось +45°С.