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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:12

Экс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в Уфе

Экс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в Уфе

13 июня 2024, 15:09
Фото: Яна Гайдук/VK.com
Об итогах состоявшегося ранее сегодня заседания суда сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации тг-канала, обвиненная в превышении должностных полномочий Яна Гайдук пробудет под домашним арестом до 9 августа.

Напомним, о том, что меру пресечения экс-чиновнице выберут сегодня, 13 июня, она сама сообщила ранее на своей странице в социальных сетях. Как пояснила Гайдук, предъявленные ей обвинения касаются Йешлек хауса.

Она отмечает, что общественная организация находится в историческом здании — доме Костерина и Черникова. В обвинении, по её словам, указывается, что при проведении ремонта она нарушила «права и интересы граждан, интересы общества и государства, с причинением тяжких последствий».

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