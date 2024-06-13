Экс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в Уфе

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По информации тг-канала, обвиненная в превышении должностных полномочий Яна Гайдук пробудет под домашним арестом до 9 августа.
Напомним, о том, что меру пресечения экс-чиновнице выберут сегодня, 13 июня, она сама сообщила ранее на своей странице в социальных сетях. Как пояснила Гайдук, предъявленные ей обвинения касаются Йешлек хауса.
Она отмечает, что общественная организация находится в историческом здании — доме Костерина и Черникова. В обвинении, по её словам, указывается, что при проведении ремонта она нарушила «права и интересы граждан, интересы общества и государства, с причинением тяжких последствий».