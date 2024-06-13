«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днем России

«Единая Россия» также организовала автопробеги по всей стране. В Севастополе по городу проехала колонна из 40 машин с триколорами. В Калуге волонтеры ЕР и МГЕР вместе с представителями общественных организаций проехали по городской набережной до площади Победы. В ДНР автопробег прошел от Донецка через Макеевку до центра Харцызска. В Подмосковье автоколонна стартовала из Воскресенска и проехала по различным населенным пунктам области, выстроившись в конце поездки в форме буквы Z.