«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днем России

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Как отметил секретарь генсовета ЕР, исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, Россия обладает богатой историей и культурой, а ее жители известны своей силой духа и широтой души и всегда готовы защищать свою Родину, как и в наши дни.
В Горно-Алтайске Турчак принял участие в праздничных мероприятиях, включая фестиваль дружбы народов, организованный партией. Подобные события проходили и в других регионах. Например, в Омске при поддержке ЕР состоялось шествие национально-культурных объединений, а в центре города были установлены фотозоны и баннеры-открытки для пожеланий.
Во Владивостоке волонтеры партии организовали тематические площадки и развернули огромный российский флаг на центральной площади. Подобные акции прошли и в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.
«Единая Россия» также организовала автопробеги по всей стране. В Севастополе по городу проехала колонна из 40 машин с триколорами. В Калуге волонтеры ЕР и МГЕР вместе с представителями общественных организаций проехали по городской набережной до площади Победы. В ДНР автопробег прошел от Донецка через Макеевку до центра Харцызска. В Подмосковье автоколонна стартовала из Воскресенска и проехала по различным населенным пунктам области, выстроившись в конце поездки в форме буквы Z.
В Горно-Алтайске волонтеры ЕР и МГЕР вместе с жителями подняли и закрепили на горе Комсомольской 50-метровый флаг России. В Биробиджане праздник отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, а в Чите нарисовали самый большой российский флаг мелками.
На Херсонщине активисты партии вместе с военнослужащими военной комендатуры раздавали людям ленту-триколор и пряники в цветах российского флага. В ЛНР волонтеры организовали акцию «Я люблю Россию», сообщает сайт партии ER.RU.
«Россия — это мы, наши предки, дети и внуки, наша молодежь, наше будущее. Это наша Родина, наше сердце, наша душа. Безграничные равнины, могучие реки и величественные горы — в этих просторах заключена вся мощь и красота любимой страны.
Это день, когда мы с гордостью говорим о родной стране, ее красоте и о любви к Родине.
День России — это праздник, который наполняет наши сердца трепетным чувством национальной гордости. Каждый уголок нашей земли дышит историей, отголосками великих побед и тяжелых утрат.
В День России мы с благодарностью вспоминаем героев, отстоявших независимость Родины, и отдаем дань уважения тем, кто своим непрестанным трудом возвеличивает нашу страну. В этот день как никогда мы ощущаем невидимую связь поколений, объединенных любовью к Отчизне.
Мы должны беречь и приумножать накопленное нашими предками богатство — культурное наследие, природные ресурсы, экономический и научный потенциал.
Только сплотившись вокруг вековых ценностей, мы сможем противостоять любым вызовам и сохранить Россию для будущих поколений. Ибо Россия — это наш дом, наша гордость и наша опора!» — прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе и партийным проектам, председатель Комитета Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Ильшат Вазигатов.