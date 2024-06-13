«Башспирт» прокомментировал нестыковки в деле о распродаже имущества компании

Вместе с тем, в аналогичном договоре между АО «Башспирт» и ИП Чанышева Эльвира Маратовна от 20.02.23 по продаже недвижимости — буквально соседнего здания (Уфимское шоссе, 38/1) — цена за 1 кв. м составила 10,16 тыс. руб. Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, «распродажа» имущества «Башспирта» продолжалась и после эпизода, который заинтересовал Следственный комитет республики, во-вторых — стоимость за квадратный метр в этой сделке еще ниже, чем в сделке с «Атлантисом». Тогда почему этот факт следователи оставили без внимания?