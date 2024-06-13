«Башспирт» прокомментировал нестыковки в деле о распродаже имущества компании

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Неделю назад Mkset опубликовал ряд материалов, связанных с ситуацией вокруг «Башспирта», одного из крупнейших активов Республики Башкортостан. Напомним, весной было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами уголовного дела стали экс-депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев и бывший директор ТД «Башспирт» Александр Компанченко.
По данным следствия, фигуранты дела в 2021–2022 гг., предположительно, организовали отчуждение имущества ТД «Башспирт» по заниженной стоимости. Изучив документы по купле-продаже имущества «Башспирта» в тот период, обнаружилась интересную деталь. В частности, цена 1 кв. м недвижимости (Уфимское шоссе, 36) в сделке между ООО «ТД „Башспирт“ и ООО „Атлантис“ от 11.04.22 составила 15,26 тыс. руб. Сторонам именно этой сделки — директору ООО „ТД „Башспирт“ Александру Компанченко и фактическому руководителю компании „Атлантис“ Артуру Хазигалееву — как раз и были предъявлены обвинения со стороны Следкома РБ из-за заниженной стоимости.
Вместе с тем, в аналогичном договоре между АО «Башспирт» и ИП Чанышева Эльвира Маратовна от 20.02.23 по продаже недвижимости — буквально соседнего здания (Уфимское шоссе, 38/1) — цена за 1 кв. м составила 10,16 тыс. руб. Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, «распродажа» имущества «Башспирта» продолжалась и после эпизода, который заинтересовал Следственный комитет республики, во-вторых — стоимость за квадратный метр в этой сделке еще ниже, чем в сделке с «Атлантисом». Тогда почему этот факт следователи оставили без внимания?
Mkset направил запрос в «Башспирт» с просьбой прокомментировать этот эпизод, а также уточнить, каким образом проводилась оценка стоимости недвижимости. На что сегодня был получен «исчерпывающий» ответ:
— Вся имеющаяся в АО «Башспирт» информация о сделке по продаже недвижимости ООО «ТД „Башспирт“ была предоставлена в СУ СК России по РБ в рамках возбужденного уголовного дела. Как нам известно, материалы следствия еще не переданы в суд, поэтому давать оценку обстоятельствам дела преждевременно, — прокомментировал генеральный директор „Башспирта“ Раиф Абдрахимов.
Из данного ответа невозможно понять, как оценивают эту ситуацию в самой компании, поскольку давать оценку еще «преждевременно». Поэтому за комментарием мы обратились в Министерство земельных и имущественных отношений региона. Однако в ведомстве, в свою очередь, объяснили, что с вопросами о продаже имущества фирмы стоит обращаться исключительно к ее руководству.
Тем временем, экс-депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев и экс-директор ТД «Башспирт» Александр Компанченко находятся в СИЗО уже два месяца.
Mkset продолжает следить за развитием ситуации. О новых фактах и деталях сообщим дополнительно.